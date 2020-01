Børsene i Kina raser

I Japan faller Nikkei 0,98 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,78 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes hele 3,23 prosent, og CSI 300 er ned 3,65 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 2,19 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,93 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,63 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,60 prosent.

Coronaviruset

Bakgrunnen for børsfallet er det nye coronaviruset, som til nå har smittet 571 personer i Kina. Hittil er 17 mennesker døde av viruset.

Klokken to natt til torsdag ble ifølge NTB all tog- og flytrafikk til og fra Wuhan innstilt, og det samme gjelder all kollektivtrafikk i byen. I tillegg ble langdistansebusser og ferjer fra ut av byen innstilt. (Saken fortsetter under videoen)

Strateg i Independent Strategy, David Roche, sier til CNBC at man nå bare må vente og se.

– Vent til etter kinesisk nyttår. Da vil man ha en mye klarere idé om dødeligheten. Etter det kinesiske nyttåret vil man vite mer om graden, hastigheten og bredden av infeksjoner fra dette viruset, sier han til CNBC.

Den kinesiske nyttårsfeiringen starter førstkommende lørdag, og det er ifølge nettstedet ventet at flere hundre millioner kinesere i løpet av perioden vil reise innen- eller utenlands.

Wall Street

Det endte blandet på Wall Street onsdag. To av de tre toneangivende indeksene steg.

Resultatsesongen begynner snart for alvor i USA, og så langt har drøyt 10 prosent av selskapene i S&P 500 lagt frem kvartalstall. Av disse selskapene har 75 prosent levert bedre tall enn ventet, ifølge CNBC.

Dow Jones falt 0,03 prosent til 29.186,48. Nasdaq steg derimot 0,14 prosent til 9.383,17, mens S&P 500 endte opp 0,10 prosent til 3.324,64.