Oslo Børs åpner ned

I kjølvannet av børsras i Kina, åpner Oslo Børs ned.

Etter to minutters handel står hovedindeksen i 939,90, ned 0,42 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 122 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,65 prosent til 62,17 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,92 prosent til 55,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

VIDEO: Virusfrykt senker oljeprisen (Saken fortsetter under videoen)

Bekymringer rundt Coronaviruset i Kina legger ifølge TDN Direkt nå et nedsidepress på oljeprisene. Hittil er 571 mennesker smittet av lungeviruset, og 17 mennesker er døde.

Klokken to natt til torsdag ble ifølge NTB all tog- og flytrafikk til og fra den kinesiske byen Wuhan innstilt, og det samme gjelder all kollektivtrafikk i byen. I tillegg ble langdistansebusser og ferjer fra ut av byen innstilt

ING Research skriver ifølge nyhetsbyrået at viruset virker å være en voksende bekymring for markedet, og at restriksjoner på reiser sannsynligvis vil tynge drivstoffetterspørselen.

«Vi estimerer et prissjokk på opptil 5 dollar pr. fat hvis krisen utvikler seg til en SARS-lignende epidemi basert på historiske oljeprisbevegelser», skriver JPM Commodities Research i et notat, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 1,39 prosent til 177,90 kroner, mens Aker BP faller 1,54 prosent til 281,70 kroner. Sistnevnte meldte i morges at de i fjerde kvartal innfridde egne produksjonsprognoser og nådde ny all-time high.

DNO svekkes 1,78 prosent til 9,96 kroner.

Rett ned

Dagens hittil mest omsatte aksje, Targovax , meldte onsdag kveld at de gjennom en rettet emisjon har hentet 101 millioner kroner. Aksjen faller 16,54 prosent til 7,92 kroner.

Midlene skal brukes til å finansiere den pågående kliniske utvikling innen mesoteliom, melanom og peritoneal kreft, og forlenge "cash runway" gjennom 2020, samt for produksjonsutviklingsaktiviteter og generelle selskapsformål.

PGS faller tilbake 3,73 prosent til 20,38 kroner. Aksjen var en av torsdagens vinnere med en oppgang på 21,10 prosent etter nyheten om at selskapet hadde hentet 846 millioner kroner.

En annen aksje som steg kraftig i går, Funcom, er torsdag morgen ned 0,12 prosent til 16,92 kroner. Aksjen hoppet onsdag 26,9 prosent etter oppkjøpsnyheter.

Flere John Fredriksen-dominerte aksjer faller markant. Frontline er ned 2,43 prosent til 104,30 kroner, Golden Ocean faller tilbake 3,87 prosent til 44,22 kroner, mens Avance Gas svekkes 3,30 prosent til 52,80 kroner.

Oppgang

Blant dagens mest omsatte aksjer klatrer DNB 0,31 prosent til 162,30 kroner, mens Storebrand er opp 0,22 prosent til 73,30 kroner. Orkla styrkes 0,18 prosent til 87,18 kroner.

Pareto Bank kunne i morges melde at de ga både topp- og bunnlinjen et løft i fjerde kvartal. Aksjen stiger 3,86 prosent til 45,70 kroner.

Dagens hittil største vinner er 5th Planet Games, som styrkes 24,35 prosent til 0,43 kroner torsdag morgen. Det er imidlertid kun hittil omsatt aksjer i selskapet for drøye 33.000 kroner.