Blandet på Wall Street - flyselskaper var dagens vinnere

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viste at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 211.000 per 18. januar, opp fra reviderte 205.000 uken før (opprinnelig rapportert: 204.000).

Konsensus lå på 214.000 jobless claims.

Fire ukers snittet kom inn på 213.250, ned fra reviderte 216.500 (opprinnelig rapportert: 216.250) uken før.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var 1.731.000 per 11. januar, ned fra reviderte 1.768.000 (opprinnelig rapportert: 1.767.000) uken før.

– Flyene skal i lufta igjen.

Dow Jones falt 0,09 prosent til 29.160,09 og er med det opp 2,2 prosent i år.

13 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Boeing var dagens vinner med en oppgang på 2,84 prosent.

Den nye konsernsjefen i Boeing, Dave Calhoun, sa til media onsdag at 737 MAX-flyene er trygge og vil komme i lufta igjen.

Travelers Cos toppet taperlisten med et fall på 5,11 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og McDonald's steg henholdsvis 0,62 og 0,93 prosent.

Steg etter oppgradering

S&P 500 endte opp 0,11 prosent til 3.325,54.Det vil si at indeksen har steget 2,9 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Citrix Systems som hoppet 7,8 prosent.

Høyt inne på vinnerlisten var også L Brands, som steg 5,11 prosent. Oppgangen kom etter at analytikeren Adrienne Yih i Barclays oppgraderte anbefalingen fra tidligere «underweight» til «overweight», ifølge Barron's.

Yih mener det er en betydelig oppside i aksjen hvis blant annet enten ledelsen kunngjør tiltak for å forbedre virksomheten eller får frem verdier i selskapet.

Analytikeren mener selskapet kan kutte lagerbeholdningen eller kostnadene, begynne å tjene penger på eiendommer og skille varemerkene Victoria's Secret og Bath & Body Works.

På motsatt side var VF øverst på taperlisten etter et stup på 9,7 prosent.

Flygiganter løftet seg etter kvartalstall

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,2 prosent til 9.402,48. Indeksen har dermed steget 4,8 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,7 prosent, mens Apple stengte opp 0,48 prosent og Amazon falt 0,15 prosent.

Netflix var opp 7,24 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp marginale 0,04 prosent.

Dagens vinner ble Trans World Entertainment, med en oppgang på 202,16 prosent.

Høyest på taperlisten var Tetraphase Pharmaceuticals, som stupte 30,73 prosent.

Inne på vinnerlisten var også American Airlines, som steg 5,42 prosent til 513,49 dollar. Oppgangen kom etter kvartalstall fra fjerde kvartal 2019.

Flyselskapet fikk et overskudd på 1,15 dollar pr. aksje, opp fra 0,97 dollar pr. aksje i samme periode i 2018. Driftsinntektene beløp seg til 11,3 milliarder dollar.

Ifølge Refinitiv-konsensus var det ventet et resultat på 1,14 dollar pr. aksje, og 11,3 milliarder i inntekter.

Southwest Airlines steg 3,57 prosent på Wall Street, også etter kvartalstall for fjerde kvartal 2019.

Southwest Airlines oppnådde et nettoresultat på 514 millioner dollar i fjerde kvartal. I samme periode i 2018 var overskuddet 654 millioner dollar.

Resultatet i forrige kvartal tilsvarer 0,98 dollar pr. aksje. Ifølge MarketWatch var det ventet et resultat pr. aksje på 1,12 dollar. Og ifølge Southwest Airlines selv har det tidligere vært ventet en inntjening på 1,09 dollar aksjen.

Driftsresultatet endte på 665 millioner dollar, mot 820 millioner i fjerde kvartal 2018. Ifølge selskapet ble driftsresultatet svekket med 313 millioner dollar som følge av Boeings MAX-problemer. Det tilsvarer 2,8 milliarder kroner.

Datamaskinprodusenten HP steg 0,87 prosent til 22,12 dollar, mens Xerox falt 0,25 prosent. Utviklingen kom etter at Xerox vil bytte ut hele styret i HP for å presse gjennom et oppkjøp som HP avslo i november.

Budet var på 17 dollar i kontanter og 0,137 Xerox-aksjer per HP-aksje. Til sammen utgjorde budet 22 dollar per aksje for HP.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,46 prosent til 12,97.

Gullprisen var opp 0,37 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.562,5 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned omtrent 2,2 prosent til etter oljelagertall og helsebekymringer i Kina. Lettoljen endte på 55,66 dollar, mens Brent endte dagen på 62,09 dollar.

3-måneders renten steg 0,2 basispunkter til 1,556 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1,3 basispunkter til 1,518 prosent.

10-års renten falt 4,3 basispunkter til 1,731 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 4,1 basispunkter til 2,182 prosent.