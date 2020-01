Hexagon får juling på Oslo Børs

Kort tid etter at fredagens handel tok til på Oslo Børs står hovedindeksen i 937,29 poeng, opp 0,75 prosent.

Store selskaper som Hydro, DNB og Mowi klatrer henholdsvis 1,3 prosent, 0,5 prosent og 1,1 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 62,30 dollar, opp 0,4 prosent.

Equinor stiger 0,9 prosent til 180,45 kroner.

Hexagon Composites

Hexagon Composites opplyser i en børsmelding at selskapet har blitt informert om at utviklingsprosjektet med en OEM for hydrogentankere er kansellert.

Ifølge Hexagon skyldes dette årsaker som ikke er relatert til selskapet.

Aksjen stuper 14,8 prosent til 30,60 kroner

Scatec Solar

I fjerde kvartal 2019 fikk Scatec Solar et resultat på 91 millioner kroner, mot 204 millioner kroner i samme periode året før. Selskapet omsatte i perioden for 1,64 milliarder kroner, mot 1,67 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Styret foreslår et utbytte på 1,05 kroner pr. aksje for 2019.

Aksjen faller 3,7 prosent til 129 kroner.

Selvaag Bolig

Det er verdt å merke seg at Selvaag Bolig går ex. utbytte på 22 kroner. Det forklarer dagens kursfall på 28 prosent (21,40 kroner) til 55 kroner.