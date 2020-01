Tre aksjer steg til nye rekorder på Oslo Børs

Hovedindeksen var opp 0,82 prosent til 937,89 ved lunsjtider fredag og tre aksjer noterte seg for ny all-time high intradag, mens to aksjer tangerte tidligere rekorder.

Medistim og Toten Sparebank var uendret på henholdsvis 208 og 145 kroner, mens PoLight steg 6,0 prosent til 79 kroner. Pareto Bank steg 4,5 prosent til 46,9 kroner, mens Kahoot var opp 2,45 prosent til 79,5 kroner.

Tungvekterne bidro også, med Equinor opp 1,1 prosent til 180,88 kroner, DNB opp 0,9 prosent til 161,95 kroner og Telenor opp 0,75 prosent til 167 kroner.

Tomra steg 3,9 prosent til 265,20 kroner og Telenor var opp 0,8 prosent til 167,15 kroner. Oppdrettkjempen Mowi steg 1,2 prosent til 221,50 kroner.

Oljeprisen falt

Det var imidlertid ikke oljeprisen (mars-kontrakten) som bidro til den gode stemningen. Brent falt 0,5 prosent til 61,72 dollar, mens lettoljen var ned 0,5 prosent til 55,33 dollar ved lunsjtider.

Medlemslandene i Opec diskuterte fredag en forlengelse av produksjonskuttene til slutten av 2020 for å støtte oljeprisen, meldte nyhetsbyrået Tass, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Ifølge Tass skal Opec møtes i både mars og juni for å diskutere dette.

Aksjer falt

Selvaag Bolig falt 28,1 prosent, tilsvarende 21,5 kroner, til 54, kroner. Nedgangen kom som en naturlig følge av at aksjen gikk eksklusiv utbytte på 22 kroner fredag.

Hexagon Composites opplyste i en børsmelding at selskapet har blitt informert om at utviklingsprosjektet med en OEM for hydrogentankere er kansellert.

Ifølge Hexagon skyldes dette årsaker som ikke er relatert til selskapet.

Aksjen smalt med 14,8 prosent til 30,60 kroner i åpningsandelen, men hentet seg inn igjen til en nedgang på 4,0 prosent til 34,45 kroner ved lunsjtider.

Scatec Solar hadde et resultat på 91 millioner kroner, mot 204 millioner kroner i samme periode året før. Selskapet omsatte i perioden for 1,64 milliarder kroner, mot 1,67 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Styret har foreslått et utbytte på 1,05 kroner pr. aksje for 2019.

Aksjen falt 3,7 prosent til 129 kroner i åpningshandelen, men aksjen hentet seg inn igjen til en nedgang på 0,3 prosent til 133,50 kroner.

Borgestad repaperer

Styret i Borgestad meldte fredag at det har besluttet å iverksette reparasjonsemisjonen ved utstedelse av opptil 1.000.000 nye aksjer.

Det er ventet at prospektet vil bli godkjent av Finanstilsynet 28. januar 2020, og at tegningsperioden i reparasjonsemisjonen vil løpe fra og med 29. januar 2020 klokken 09:00 norsk tid til 12. februar 2020 klokken 16:30.