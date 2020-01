Bred børsoppgang i Europa

Etter to dager i minus var Frankfurt-børsen opp rundt 1,6 prosent. Omtrent like sterk var oppgangen i London også, mens Paris-børsen klatret 1,1 prosent.

Investorer er lettet over at Verdens helseorganisasjon ennå ikke har erklært coronaviruset for en global krise. Børsene i Asia var langt fra like skremte på fredag som de var på torsdag. På fredag var dog de innenlandske kinesiske børsene stengt på grunn av nyttårsfeiringen.

Det har kommet mye gode makrotall i det siste som har vist at den europeiske økonomien er på bedringens vei. Derfor var det litt skuffende med PMI-tallene som kom på fredag. PMI-indeksen kom inn på 50,9 poeng i januar, noe som var det samme som i desember. I forkant hadde økonomene ventet at indeksen klatret til 51,2 poeng, ifølge Direkt Makro. I Tyskland var derimot PMI-indeksen på 51,1 poeng noe bedre enn ventet.

På Stockholm-børsen falt Ericsson rundt 5 prosent etter å ha presentert skuffende kvartalstall. Driftsresultatet var på 6,5 milliarder svenske kroner.

CHRISTER TEIGEN