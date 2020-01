REC ble dagens vinner på sterk Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,0 prosent til 939,99 fredag. Det ble omsatt aksjer for 4,0 milliarder kroner. 40 av de 50 mest omsatte aksjene steg.

REC Silicon ble dagens vinner med en oppgang på 27,0 prosent til 4,20 kroner, uten at selskapet kom med noen nye meldinger. På det høyeste var aksjen opp 34,4 prosent til 4,45 kroner.

Drevet av rykter og spekulasjoner?

REC Silicon ble sendt ned tidligere i uken, på rykter om at Kina ville opprettholde tollen på silisium og at handelsavtalen mellom USA og Kina ikke var så gunstig for selskapet som mange hadde trodd.

Mot slutten av uken ble det spekulert mer i at Kina likevel må droppe tollen og kjøpe mer silisium fra USA, noe som ble antatt å gavne REC Silicon.

Fredag ble aksjen også heftig diskutert på Finansavisens børsforum. Der ble det blant annet spekulert i at batteriprodusenten Enevate bruker produkter fra REC Silicon i sitt nye superbatteri. Her ligger trolig også den beste forklaringen på fredagens sterke oppgang.

Oljeprisen falt

Oljeprisen (mars-kontrakten) bidro ikke til den gode stemningen fredag. Brent falt 1,5 prosent til 61,13 dollar, mens lettoljen var ned 2,1 prosent til 54,513 dollar da Oslo Børs stengte.

Medlemslandene i Opec diskuterte fredag en forlengelse av produksjonskuttene til slutten av 2020 for å støtte oljeprisen, meldte nyhetsbyrået Tass, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Ifølge Tass skal Opec møtes i både mars og juni for å diskutere dette.

ILA og reparasjon

Mattilsynet meldte fredag, ifølge TDN Direkt, at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke,

Fisken ved Laholmen har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting, meldte tilsynet.

Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på stedet. Aksjen steg likevel 1,4 prosent til 143,60 kroner.

Styret i Borgestad meldte ved lunsjtider fredag at det har besluttet å iverksette reparasjonsemisjonen og utstede opptil 1.000.000 nye aksjer.

Det er ventet at prospektet vil bli godkjent av Finanstilsynet 28. januar 2020, og at tegningsperioden i reparasjonsemisjonen vil løpe fra og med 29. januar 2020 klokken 09:00 norsk tid til 12. februar 2020 klokken 16:30.

Aksjen steg 2,2 prosent til 19 kroner.

Aksjer som falt

Selvaag Bolig falt 28,0 prosent, tilsvarende 21,4 kroner, til 55, kroner. Nedgangen kom som en naturlig følge av at aksjen gikk eksklusiv utbytte på 22 kroner fredag.

Hexagon Composites opplyste i en børsmelding torsdag kveld at selskapet har blitt informert om at utviklingsprosjektet med en OEM for hydrogentanker er kansellert.

Ifølge Hexagon skyldes dette årsaker som ikke er relatert til selskapet.

Aksjen smalt med 14,8 prosent til 30,60 kroner i åpningshandelen, men hentet seg inn igjen til en nedgang på 5,6 prosent til 33,90 kroner ved børsslutt.

Først ned så opp

Scatec Solar hadde et resultat på 91 millioner kroner, mot 204 millioner kroner i samme periode året før. Selskapet omsatte i perioden for 1,64 milliarder kroner, mot 1,67 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Styret har foreslått et utbytte på 1,05 kroner pr. aksje for 2019.

Aksjen falt 3,7 prosent til 129 kroner i åpningshandelen, men hentet seg inn igjen til en oppgang på 4,6 prosent til 140 kroner.