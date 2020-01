Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs åpner rett ned mandag morgen.

Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 924,92, ned 1,60 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 641 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 2,19 prosent til 59,36 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,23 prosent til 52,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,13 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Bekymringer for lavere fremtidig oljeetterspørsel som følge av det nye coronaviruset fortsetter å tynge oljeprisen.

– Oljen vil sannsynligvis ikke tiltrekke seg mange kjøpere før det har blitt gjort konkret progresjon for å kontrollere coronaviruset, sier analytiker i OANDA, Jeffrey Halley, ifølge TDN Direkt.

Mandag uttalte Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ifølge nyhetsbyrået, at han følger utviklingen i Kina og at han er trygg på at viruset vil bli begrenset.

Han sa også at han er trygg på at Saudi-Arabia, samt andre medlemmer av Opec og Opec+, har evnene til å respondere raskt og stødig dersom oljemarkedet trenger det.

Equinor er ned 1,72 prosent til 176,70 kroner, mens Aker BP svekkes 3,11 prosent til 271,30 kroner. DNO faller 3,59 prosent til 9,56 kroner.

I rødt

En hel rekke aksjer faller markant mandag morgen. Blant de mest omsatte svekkes Nel 5,05 prosent til 9,31 kroner, mens Frontline er ned 4,60 prosent til 93,40 kroner.

Norwegian faller 4,14 prosent til 36,62 kroner og Scatec Solar er ned 3,43 prosent til 135,20 kroner. Avance gas går tilbake 3,85 prosent til 50,00 kroner.

Dagens hittil største taper er Merkur Market-noterte Lifecare, som svekkes 12,73 prosent til 2,88 kroner. Det er imidlertid kun omsatt aksjer i selskapet for drøye 23.000 kroner.

Vinnerne

Vinnerlisten telle kun 15 aksjer mandag morgen.

Øverst troner Prosafe med en oppgang på 12,90 prosent til 3,50 kroner. Aksjen har steget drøyt 65 prosent siden nyttår.

Reach Subsea er opp 6,62 prosent til 1,53 kroner, mens Norwegian Property stiger 5,09 prosent til 14,45 kroner.

Blant tungvekterne er Mowi den eneste aksjen som stiger. Den er nå opp 0,45 prosent til 225,30 kroner.

SEB meldte i morges at de oppgraderer aksjen fra hold til kjøp, samtidig som de gir kursmålet et løft.