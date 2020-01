Blåmandag på Oslo Børs – nedgradering sender Nel til bunns

Oslo Børs holder seg fortsatt godt inne rødt terreng mandag.

Ved lunsjtider er hovedindeksen ned 2,4 prosent til 918,81 poeng.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for rundt 1,7 milliarder kroner.

Dempet risikovilje

Frykten for spredningen av corona-viruset demper investorenes risikovilje, og sender børsene ned verden over.

«Med over 2.700 mennesker rammet i Kina – og muligens enda flere nå, nesten 500 kritisk og antall døde oppe i 80, er det åpenbart hvorfor folk er så bekymret og hvorfor myndighetene går til slike ekstreme tiltak for å kontrollere spredningen. Gitt antall reisende på denne tiden av året, er det vanskelig å se for seg at disse tallene ikke vil stige de kommende dagene, det er mer et spørsmål om hvor mye».

Det skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en rapport mandag.

«Investorene responderer i øyeblikket til den lille informasjonen de har, og vi ser klare bevegelser inn i tradisjonelle trygge havner. Men med det store flertallet sykdomstilfeller fortsatt i Kina, er det ingen panikk ennå», legger Erlam til.

VIDEO: Virusfrykt brer seg i aksjemarkedene (saken fortsetter under videoen)



Oljeprisen

Bekymringer for lavere fremtidig oljeetterspørsel som følge av det nye coronaviruset fortsetter å tynge oljeprisen.

Brent-oljen er ned 3,5 prosent til 58,59 dollar fatet, det samme som WTI-oljen, som omsettes for 52,29 dollar fatet.

– Oljen vil sannsynligvis ikke tiltrekke seg mange kjøpere før det har blitt gjort konkret progresjon for å kontrollere coronaviruset, sier analytiker i OANDA, Jeffrey Halley, ifølge TDN Direkt.

Mandag uttalte Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ifølge nyhetsbyrået, at han følger utviklingen i Kina og at han er trygg på at viruset vil bli begrenset.

Han sa også at han er trygg på at Saudi-Arabia, samt andre medlemmer av Opec og Opec+, har evnene til å respondere raskt og stødig dersom oljemarkedet trenger det.

På Oslo Børs er Equinor ned 3,0 prosent til 174,45 kroner. Aker BP er ned 4,4 prosent til 267,80 kroner, mens DNO er hittil ned 4,4 prosent til 9,48 kroner.

Nel til bunns

DNB Markets tar opp dekning av Nel med en salgsanbefaling, melder TDN Direkt. Kursmålet er satt til 5 kroner pr. aksje.

«Selv om vi ser interessante langsiktige muligheter for selskapet, er vi under konsensus for marginoppnåelse i 2019 til 2022. (..) Vi mener også at verdsettelsen er utfordrende og strukket, og ser nedsiderisiko som følge av fortsatt «cash burn», negativ inntjening fra elektrolysatorer gjennom 2020 og bekymringer for fremtidig finansieringsbehov», skriver DNB, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset legger til at de også ser risiko knyttet til goodwill i balansen, og potensielt selskapets eksponering mot Nikola.

På Oslo Børs topper traderfavoritten taperlisten, og er hittil ned 13,7 prosent til 8,46 kroner.

På en lang taperliste føler Vow bak med et fall på 12,8 prosent til 30 kroner. Merkur Market-duoen Lifecare og Lavo.tv faller 12,1 og 10,0 prosent til 2,90 og 0,03 kroner.

Hunter og Solstad er begge tilbake 9,2 prosent til henholdsvis 4,76 og 0,88 kroner.

Vinnerne og tungvekterne

På en kort vinnerliste mandag topper RomReal, opp 10,4 prosent til 2,34 kroner.

Prosafe er også i godt driv, og er styrket 9,6 prosent til 3,40 kroner. Merkur Market-aksjene BraBank og TargetEveryOne er opp 7,8 og 6,2 prosent, til 0,6 og 1,20 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er det kun rødt å finne.

Frontline er ned 6,4 prosent til 91,90 kroner, Yara er ned 2,3 til 330,80 kroner, og Norsk Hydro faller tilbake 2,6 prosent til 29,68 kroner.

Hydro har mandag opplyst om at de selger Kurri Kurri-smelteverket i Australia, som har vært stengt siden 2014.

Norwegian er også markant ned med sine 5,3 prosent til 36,17 kroner, mens Subsea 7 svekkes 3,3 prosent til 102,30 kroner.