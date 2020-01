Oslo Børs falt kraftig mandag i likhet med de globale aksjemarkedene.

Hovedindeksen endte ned 2,0 prosent til 921,13 poeng.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for rundt 5,2 milliarder kroner.

Oljeprisen

Bekymringer for lavere fremtidig oljeetterspørsel som følge av det nye coronaviruset fortsetter å tynge oljeprisen.

Brent-oljen er ned 2,2 prosent til 59,30 dollar fatet. WTI-oljen er ned 2,1 prosent til 53,08 dollar fatet.

– Oljen vil sannsynligvis ikke tiltrekke seg mange kjøpere før det har blitt gjort konkret progresjon for å kontrollere coronaviruset, sier analytiker i OANDA, Jeffrey Halley, ifølge TDN Direkt.

På Oslo Børs er Equinor ned 2,2 prosent til 175,90 kroner.

Aker BP er ned 3,3 prosent til 270,90 kroner, mens DNO falt 4,0 prosent til 9,52 kroner.

Nel til bunns

På Oslo Børs toppet Nel lenge taperlisten, men endte til slutt mandag ned 10,6 prosent til 8,76 kroner.

DNB Markets har tatt opp dekning av Nel med en salgsanbefaling, ifølge TDN Direkt. Kursmålet er satt til 5 kroner pr. aksje.

«Selv om vi ser interessante langsiktige muligheter for selskapet, er vi under konsensus for marginoppnåelse i 2019 til 2022. (..) Vi mener også at verdsettelsen er utfordrende og strukket, og ser nedsiderisiko som følge av fortsatt «cash burn», negativ inntjening fra elektrolysatorer gjennom 2020 og bekymringer for fremtidig finansieringsbehov», skriver meglerhuset.

Meglerhuset legger til at de også ser risiko knyttet til goodwill i balansen, og potensielt selskapets eksponering mot Nikola.

På en lang taperliste finner vi Solstad Offshore øverst, som falt 12,3 prosent til 0,85 kroner.

Hafnia Limited svekket seg 11,7 prosent til 22,20 kroner, mens Merkur Market-noterte Zenith Energy falt 10,0 prosent til 0,21 kroner.

Høyt oppe finner vi også blant annet Magseis og Dof, som falt 9,5 og 8,7 prosent, til 4,0 og 1,36 kroner.

Vinnerne

På en kort vinnerliste mandag topper Biotec Pharmacon, opp 4,5 prosent til 6,46 kroner.

Nordic Mining endte opp 4,4 prosent til 3,55 kroner. Prosafe og REC steg 4,2 og 4,0 prosent, til 3,23 og 4,37 kroner.

Hydro har mandag opplyst om at de selger Kurri Kurri-smelteverket i Australia, som har vært stengt siden 2014. Aksjen endte ned 2,7 prosent til 29,62 kroner.

Når det gjelder selskapsspesifikke nyheter har SeaBird Exploration meldt om nye kontrakter. Betonmast, eid av AF Gruppen, har inngått avtale om å bygge eldrehjem i Sverige.

SeaBird falt 4,2 prosent til 0,55 kroner, mens AF Gruppen er ned 0,3 prosent til 175,50 kroner.