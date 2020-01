Coronaviruset sender børsene i Asia videre ned

I Japan faller Nikkei 0,50 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,45 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes 3,14 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,35 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 2,50 prosent.

Alle de tre sistnevnte børsene har ukens første handelsdag tirsdag. Børsene i Kina og Hongkong holder stengt på grunn av nyttårsfeiringen.

Over 100 døde

Kinesiske myndigheter melder tirsdag morgen at 106 personer så langt har mistet livet som følge av coronaviruset. 4.515 er så langt smittet, en økning på 1.291 personer siden mandag.

Gabriel Leung, som leder Li Ka Shing-fakultetet for medisin ved Universitetet i Hongkong, opplyste ifølge NTB under en pressekonferanse mandag at deres forskning tyder på at rundt 44.000 personer nå er i inkubasjonsstadiet for sykdommen.

– Det som har blitt litt tydeligere er at den kinesiske økonomien i en tid må ta en støyt. Reise og turisme vil bli påvirket i Kina, i Asia og andre steder, inkludert Australia, som er det største markedet for kinesisk turisme og utdanning, sier seniorøkonom i National Australia Bank, David de Gris, til CNBC.

Flere flyaksjer faller tirsdag. Sør-koreanske Korean Air Lines er ned mer enn 7 prosent, mens australske Qantas Airways faller rundt 5,3 prosent. Singapore Airlines svekkes rundt 3 prosent og Japan Airlines er ned 0,3 prosent.