Oslo Børs snur ned

Oslo Børs steg svakt i åpningsminuttene tirsdag, men har nå snudd ned.

Etter en knapp halvtimes handel står hovedindeksen i 920,68, ned 0,07 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 495 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,19 prosent til 59,21 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,08 prosent til 53,10 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

«Brent-oljeprisen stengte lavere enn 60 dollar pr. fat for første gang på tre måneder i går, samtidig som at økende bekymringer rundt spredningen av coronaviruset griper tak i de finansielle markedene», skriver OCB-analytikere, ifølge TDN Direkt.

Kinesiske myndigheter melder tirsdag morgen at 106 personer så langt har mistet livet som følge av coronaviruset. 4.515 er så langt smittet, en økning på 1.291 personer siden mandag.

(Saken fortsetter under videoen)

106 personer har mistet livet som følge av virusutbruddet i Kina, og totalt har over 4.000 fått påvist smitte i Kina. Den globale risikoen er høy, mener WHO.

Barclays skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at oljeprisene nå kan bli 2 dollar pr. fat lavere enn deres estimater om en brent- og WTI-oljepris på henholdsvis 62 og 57 dollar pr. fat i 2020.

Banken venter at Opec+ vil fatte ytterligere vedtak for å støtte markedet når de møtes i mars hvis oljeetterspørselen er lavere.

«Selv om det gjenstår å se hvor fort spredningen av viruset er under kontroll, antyder erfaringen fra SARS-utbruddet i 2003 at etterspørselsbekymringene sannsynligvis er overvurderte», skriver Barclays, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller 0,06 prosent til 175,80 kroner, mens Aker BP er ned 0,70 prosent til 269,00 kroner. DNO svekkes 0,04 prosent til 9,52 kroner.

I rødt

Gruveselskapet Nordic Mining topper tirsdag morgen taperlisten med et fall på 15,49 prosent til 3,00 kroner.

Selskapet meldte i morges at de har gjennomført mulighetsstudien for Engebø for rutil og -granatprosjektet, og at de har som mål å starte byggeaktiviteten i løpet av 2020.

Nel dundret mandag ned 10,6 prosent, og faller videre tirsdag morgen. Aksjen handles nå for 8,65 kroner, ned 1,37 prosent, og er dagens hittil mest omsatte.

Norwegian svekkes 1,27 prosent til 35,65 kroner, mens Frontline er ned 1,69 prosent til 92,90 kroner.

Telenor er uendret på 165,15 kroner. Deres datterselskap i Bangladesh, Grameenphone, la frem sine fjerdekvartalstall i dag, og det ble kjent at Telenor kan sikre seg en drøy milliard kroner i utbytte.

Vinnerne

Aksjen som stiger mest tirsdag morgen er Merkur Market-noterte TargetEveryOne, som klatrer 17,39 prosent til 1,35 kroner. Det er imidlertid kun omsatt aksjer i selskapet for drøye 14.000 kroner.

Tirsdag morgen ble det kjent at deres datterselskap SpectrumOne er tildelt 75.000 kroner i støtte av Norges forskningsråd.

Blant tungvekterne klatrer DNB 0,22 prosent til 158,45 kroner, mens Norsk Hydro er opp 0,51 prosent til 29,77 kroner. Mowi stiger 0,58 prosent til 225,30 kroner.