Stemningsskifte på Wall Street

Wall Street og markeder over hele verden stabiliserte seg tirsdag etter at sjefen for verdens helseorganisasjon uttalte at Kina skal klare å minimere virusutbruddet. Coronaviruset har fått herje i snart en måned, hittil har 106 personer mistet livet som følge av viruset, samtidig som antall smittede har oversteget 4.000 tilfeller.

USA øker beredskapen

Amerikanske helsemyndigheter var tirsdag ute å anbefalte at amerikanere burde unngå all ikke nødvendig reising til Kina. Anbefalingen inkluderte tidligere kun Wuhan, byen der viruset har sin opprinnelse.

-Åpenbart, på grunn av usikkerheten coronaviruset medfører i Kina vil volatiliteten herje i markedene til smittefaren er under kontroll. Det sa Jeff Zipper, sjef for investeringer i USA for Bank Private Wealth Management til Reuters.

Sterkt kvartalsrush så langt

Av de 104 selskapene som har lansert tall for fjerde kvartal så langt har 68,3 prosent slått forventning, ifølge Refinitiv. Til sammenligning har i gjennomsnitt 74 prosent slått forventning de siste fire kvartalene.

Alle de ledende indeksene i grønt

Dow Jones steg 0,65 prosent til 28.722,10. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 24 av selskapene i grønt torsdag. Teknologigiganten Apple ble dagens vinner etter høye forventninger til selskapets tall for fjerde kvartal som lanseres senere, opp hele 2,83 prosent. Microsoft følger tett etter, opp 1,96 prosent, også Microsoft lanserer tall for fjerde kvartal senere i kveld. Bankkjempene JP Morgan og Goldman Sachs stiger også bredt, opp henholdsvis 1,83 og 1,89 prosent.

Dagens taper ble industrikjempen 3M Company, ned hele 5,73 prosent. Pfizer falt også markant ned 5,13 prosent etter å ha levert skuffende tall for fjerde kvartal. Boeing falt litt, ned 0,05 prosent.

S&P 500 endte opp en prosent til 3.276,23.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 9.269,68, opp 1,43 prosent.

Facebook og Netflix steg fint i takt med Nasdaq, og endte opp henholdsvis 1,36 og 1,64 prosent. Videre endte Google-eier Alphabet og bilprodusenten Tesla også opp tirsdag, henholdsvis 1,30 og 1,59 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 10,86 prosent til 16,25.

Oljeprisen stiger i kveldstimene tirsdag etter å ha vært ned fem dager på rad. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 59,65 og 53,58 dollar. Opp henholdsvis xx og xx prosent.

Gullprisen er ned 0,58 prosent, og en unse gull koster 1.568,30 dollar.

Tremånedersrenten steg to basispunkter til 1,556 prosent.

Renten på 2-åringen steg 3,8 basispunkter til 1,470 prosent.

10-åringen steg 3,6 basispunkter til 1,646 prosent.

30-åringen steg 4,3 basispunkter til 2,101 prosent.