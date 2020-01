Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen onsdag.

Etter 35 minutters handel står hovedindeksen på 932,02, opp 0,68 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 654 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,77 prosent til 59,97dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,82 prosent til 53,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Det er en korreksjon av en korreksjon. For øyeblikket handler det bare om gruppeadferd snarere enn det fundamentale, sier sjefstrateg Michael McCarthy i CMC Markets, ifølge TDN Direkt.

Frykt for følgene av spredningen av coronaviruset har preget oljeprisen den siste uken. Onsdag melder helsemyndighetene i Kina at antall døde nå har steget til 132, mens 5.974 personer er smittet.

Equinor stiger 0,09 prosent til 176,20 kroner, mens Aker BP klatrer 0,52 prosent til 271,10 kroner. DNO er opp 0,35 prosent til 9,79 kroner.

Faller kraftig

Nordic Mining stuper onsdag morgen 26,17 prosent til 2,20 kroner.

Gruveselskapet meldte tirsdag kveld at de har hentet inn 57,4 millioner kroner gjennom utstedelse av 28,7 millioner aksjer til en kurs på 2,00 kroner.

Selskapet meldte også tirsdag formiddag at de har et mål om å starte byggeaktivitet på Engebø i løpet av 2020, avhengig av finansiering.

Photocure faller 2,30 prosent til 85,00 kroner. Det ble i morges meldt at Øystein Stray Spetalens Tycoon Industries har solgt 56.132 aksjer i selskapet, og nå sitter på en eierandel på 0,31 prosent.

Tidligere denne uken ble det kjent at Spetalen hadde kjøpt seg opp i samme selskap. Nyheten sendte mandag aksjen opp ti prosent.

Aksjen som stiger mest onsdag morgen er Merkur Market-noterte Lavo.tv. Aksjen er opp 24,50 prosent til 0,05 kroner.

I en dom fra Oslo Tingrett er det onsdag kjent at selskapet er dømt til å betale tidligere gründer Tom Roger Sokki 635.320 kroner. Lavo.tv ble imidlertid frikjent for Sokkis krav på lønn og feriepenger for november og desember 2017, samt hans krav på 12 måneders etterlønn,

Vinnerne

Svært mange av tungvekterne stiger tirsdag morgen.

Etter å ha dundret nedover tidligere i uken, klatrer Nel tirsdag 3,85 prosent til 9,04 kroner. Aksjen er imidlertid fortsatt svekket knappe 14 prosent den siste uken.

Telenor har onsdag morgen lagt frem sine fjerdekvartalstall, og kunne melde om et resultat før skatt på 2,7 milliarder kroner, opp fra 1,5 milliarder i samme periode i fjor.

Styret i Telenor-foreslår et utbytte på 8,70 kroner pr. aksje, noe som betyr at selskapet vil dele ut cirka 12,6 milliarder til aksjonærene. Aksjen er opp 1,86 prosent til 169,80 kroner.

Fredriksen-aksjen Avance Gas styrkes 3,22 prosent til 54,50 kroner, mens solselskapene Scatec Solar og REC stiger henholdsvis 1,78 prosent til 143,10 kroner og 3,82 prosent til 4,95 kroner.