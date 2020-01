Nordig Mining raste 20 prosent etter emisjon

Oslo Børs var i grønt terreng store deler av handelsdagen onsdag, men endte til slutt med en svak nedgang.

Hovedindeksen endte til slutt ned 0,04 prosent til 925,32 poeng.

Det ble omsatt aksjer for rundt totalt 4,5 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 0,1 prosent til 59,44 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,7 prosent til 53,13 dollar fatet.

Jemenittiske Houthi-opprørere hevder onsdag å ha angrepet et Saudi Aramco-produksjonsanlegg, samt de to flyplassene Jazan og Abha med bruk av droner og missiler.

Ifølge talsmannen Yahya al-Saree er angrepene et svar på at Saudi-Arabia har trappet opp sin bombing og drept og såret hundrevis av mennesker i Jemen de siste ukene.

Ellers ser det ut til at bekymringene for ringvirkningene av virussykdommen ser ut til å ha dempet seg noe i oljemarkedet.

På Oslo Børs er Equinor ned 1,6 prosent til 173,20 kroner.

Aker BP er ned 0,7 prosent til 267,70 kroner, mens DNO falt 1,6 prosent til 9,60 kroner.

Oljemyggen Zenith Energy, notert på Merkur Market, har hentet 11,1 millioner kroner i en rettet emisjon. Aksjen er ned 3,2 prosent til 0,21 kroner.

Nordic Mining

Nordig Mining ble onsdagens taper med et fall på 19,8 prosent til 2,39 kroner.

Gruveselskapet meldte tirsdag kveld at de har hentet inn 57,4 millioner kroner gjennom utstedelse av 28,7 millioner aksjer til en kurs på 2,0 kroner.

Selskapet meldte også tirsdag at de har et mål om å starte byggeaktivitet på Engebø i løpet av 2020, avhengig av finansiering.

Photocure er ned 3,5 prosent til 84,0 kroner onsdag. Det ble i morges meldt at Øystein Stray Spetalens Tycoon Industries har solgt 56.132 aksjer i selskapet, og nå sitter på en eierandel på 0,31 prosent.

Tidligere denne uken ble det kjent at Spetalen hadde kjøpt seg opp i samme selskap. Nyheten sendte mandag aksjen opp ti prosent.

BW Offshore

I forbindelse med børsnoteringen av BW Energy, opplyste BW Offshore at tilbudaksjene i BW Energy er ventet å bli solgt i et intervall mellom 34,20 kroner og 36,60 kroner pr. tilbudsaksje.

Det betyr at selskapet verdsettes til 6.409 til 6.867 millioner kroner, tilsvarende rundt 700 til 750 millioner dollar.

BW Offshore er ned 2,2 prosent til 53,40 kroner.

5th Planet Games har trukket den tredje transjen i finansieringsavtalen med Formue Nord Fokus, som ble endelig inngått i mai i fjor.

Transjen er på 2,25 millioner norske kroner, og er strukturert som et konvertibelt obligasjonslån.

Aksjen endte opp 7,7 prosent til 0,45 kroner.

DOF Subsea

DOF Subsea er tildelt flere kontrakter fra ikke-navngitte kunder i Nord-Amerika, fremgår det av en børsmelding. DOF steg 3,0 prosent til 1,39 kroner.

Frederik W. Mohn har gjennom Perestroika kjøpt 377.260 aksjer i Fjord1 onsdag, for rundt 13,6 millioner kroner.

Perestroika er tredje største eier i selskapet og har dermed 10.359.023 aksjer, tilsvarende 10,4 prosent.

Aksjen er opp 6,1 prosent til 38,10 kroner.

Lavo.tv, notert på Merkur, er dømt til å betale tidligere gründer Tom Roger Sokki en sum på 635.320 kroner.

Selskapet ble frikjent for å betale lønn og feriepenger for november og desember 2017 i tillegg til kravet på 12 måneders etterlønn.

Aksjen er onsdag opp 7,5 prosent til 0,04 kroner.

Telenor fikk et resultat før skatt på 2,7 milliarder kroner, opp fra 1,5 milliarder i samme periode i fjor.

Telenor

Styret i Telenor-foreslår et utbytte på 8,70 kroner pr. aksje, noe som betyr at selskapet vil dele ut cirka 12,6 milliarder til aksjonærene.

Telenor er opp 0,2 prosent til 166,95 kroner.

Kjemikalietankkjempen Stolt-Nielsen har gitt Danske Bank, DNB Markets, Nordea og SEB mandat til å arrangere investormøter for å undersøke muligheten for å utstede et fireårig senior usikret obligasjonslån i kroner.

Aksjen steg 2,9 prosent til 120,0 kroner.