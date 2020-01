Flyprodusent steg på historisk dårlig kvartal

Onsdag besluttet den amerikanske sentralbanken å holde renten uendret. Det vil si at styringsrenten fremdeles ligger i intervallet 1,5-1,75 prosent. I USA nyter forbrukere godt av lave priser, men Fed bekymrer seg for at lave forventninger vil fortsette å holde inflasjonen og følgelig rentene under normale nivåer. For å få høyere inflasjon ønsker Fed å holde renten på et lavt nivå.

Ferske makrotall fra USA viser at grossistlagrene falt 0,2 prosent i desember, sammenlignet med november.

Ifølge Direkt Makro var det ventet at lagrene ville stige med 0,1 prosent.

Pending home sales i USA var ned 4,9 prosent på månedsbasis i desember 2019, mot ventet oppgang på 0,5 prosent.

Aksje steg etter historisk dårlig resultat

Dow Jones steg 0,04 prosent til 28.374,45 og er med det opp 0,7 prosent i år.

13 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Dow Inc. var dagens vinner med en oppgang på 5,41 prosent.

Selskapet kom med kvartalstall for fjerde kvartall tidlig onsdag. Resultatet endte på minus 3,14 dollar per aksje, mot 0,63 dollar i pluss året før.

Det justerte resultatet per aksje endte på 0,78 dollar, noe som er over Zacks sine estimater på 0,74 dollar per aksje.

Høyt oppe på vinnerlisten var også Boeing etter kvartalstall publisert før børsåpning i New York onsdag. Flyprodusenten fikk et resultat per aksje på minus 2,33 dollar i fjerde kvartal sist år. Aksjen trosset dårlig kvartal og endte opp 1,7 prosent.

I samme kvartal 2018 ble det til sammenligning et positivt justert resultat per aksje på 5,48 dollar. Ifølge konsensus var det ventet at resultat per aksje skulle ende på 1,47 dollar.

For hele året 2019 ble resultat per aksje minus 3,47 dollar. I 2018 ble det resultat per aksje på 16,01 dollar. Det er første gang på 22 år at Boeing leverer et negativt resultat.

3M toppet taperlisten med et fall på 2,17 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og McDonald's steg henholdsvis 1,56 og 1,91 prosent.

Microsoft kommer med kvartstall etter stengetider på Wall Street.

McDonald's kom også med kvartalstall tidlig onsdag. Hamburgerkjeden oppnådde en omsetning på 100,2 milliarder dollar i regnskapsåret 2019. Det tilsvarer drøyt 913 milliarder kroner, og en vekst på 4 prosent fra året før.

Resultatet per aksje endte på 2,08 dollar, en økning på 14 prosent. Justert for skattefordeler som ble bokført i perioden, var inntjeningen per aksje på 1,97 dollar. Ifølge Refinitiv-konsensus var det her ventet et resultat per aksje på 1,96 dollar.

Administrerende direktør i samtaler om å tre av

S&P 500 endte ned 0,09 prosent til 3.273,4. Det vil si at indeksen har steget 1,3 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble L Brands som hoppet 12,94 prosent.

Wall Street Journal skrev onsdag at adminisrerende direktør i L Brands er i samtaler om å tre av etter 57 år. Det er milliardæren Les Wexner som er administrerende direktør og grunnlegger av L Brands. Selskapet er også i samtaler om å selge varemerket Victoria's Secret som stort sett selger undertøy.

Dette skjedde kun én uke etter at en analytiker i Barclays anbefalte aksjen.

På motsatt side var Xilinx øverst på taperlisten etter et stup på 10,58 prosent.

Oppgang etter gårsdagens sterke kvartalstall

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,06 prosent til 9.275,16. Indeksen har dermed steget 3,4 prosent siden nyttår.

Facebook steg 2,5 prosent, mens Apple stengte opp 2,09 prosent og Amazon klatret 0,26 prosent.

Netflix var ned 1,54 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,43 prosent.

Apple kom med kvartalstall sent i går kveld. Resultatet per aksje kom inn på 4,99 dollar, mot forventet 4,55 dollar. Inntektene beløp seg til 91,8 milliarder dollar mot forventet 88,5 milliarder dollar. Det tilsvarer en topplinjevekst på hele ni prosent.

Dagens vinner ble Mediaco Holding, med en oppgang på 26,3 prosent.

Høyest på taperlisten var Cocrystal Pharma, som stupte 29,14 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,18 prosent til 16,31.

Gullprisen var opp 0,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.576,2 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned omtrent 0,3 prosent etter overraskende oljelagertall og coronavirus som fremdeles preger markedene.

3-måneders var uforandret på 1,561 prosent.

Renten på 2-åringen falt 4,8 basispunkter til 1,427 prosent.

10-års renten falt 6,7 basispunkter til 1,592 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 6,6 basispunkter til 2,048 prosent.