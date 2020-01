Kraftig børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 1,92 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 1,68 prosent.

Hang Seng i Hongkong svekkes 2,03 prosent, mens børsene i Kina er stengt ut uken.

I Sør-Korea faller Kospi 2,01 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,33 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,41 prosent.

Virusfrykt

Natt til torsdag melder kinesiske helsemyndigheter ifølge NTB at ytterligere 38 personer har omkommet av det nye coronaviruset, noe som bringer antallet døde i Kina opp til 170.

Samtidig er det siden oppdateringen onsdag registrert ytterligere 1.700 smittede, noe som innebærer at over 7.700 mennesker nå er bekreftet syke.

Ifølge nyhetsbyrået skal Verdens helseorganisasjon (WHO) torsdag avholde et nytt krisemøte for å avgjøre om det skal erklæres en internasjonal helsekrise som følge av Wuhan-viruset.

Oppdateres.