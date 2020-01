Oljeprisfall og selskapsresultater tynger Oslo Børs

Det er fortsatt fall på Oslo Børs idet lunsjtid passeres, men nedgangen er ikke like stor som i morgentimene. Etter rundt 40 minutters handel var hovedindeksen ned rundt 1,0 prosent, mens i 12-tiden er nedgangen 0,8 prosent, til 917,67 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 1,5 milliarder kroner.

Oljeprisfall

På oljemarkedet er prisen på Brent-oljen ned 2,1 prosent til 57,67 dollar pr. fat, mens WTI-oljen handles ned 1,8 prosent til 52,35 dollar fatet. Det betyr at prisfallet har tiltatt utover formiddagen.

Ved Oslo Børs' stengetid onsdag kostet Brent-oljen 59,44 dollar fatet.

Prisene tynges av blant annet at de amerikanske råoljelagrene økte med mer enn ventet i forrige uke, samt uro rundt coronaviruset.

Equinor er ned 1,6 prosent til 170,50 kroner. Aksjen er den mest omsatte så langt. Aker BP, tredje mest omsatte aksje, er ned 0,8 prosent til 265,50 kroner, og DNO er ved lunsjtider ned 2,0 prosent til 9,41 kroner.

Omsetningstoppen

Ellers er Frontline ned 3,3 prosent, Telenor er ned 0,1 prosent, mens Mowi og Nel er ned rundt 1-2 prosent. Scatec Solar, Hydro og Subsea 7 faller med mindre enn prosenten.

Høyt på omsetningsoversikten utmerker også BerGenBio seg. Biotekselskapet er ned 7,0 prosent til 18,50 kroner.

Like over midnatt meldte selskapet at det hadde gjennomført en rettet emisjon på cirka 220 millioner kroner. Den var overtegnet, men ble utført til en kurs på 18,00 kroner, noe som kan forklare dagens kursfall.

Resultatrush

Ellers er resultatsesongen i gang på Oslo Børs, og flere profilerte selskaper har kommet med regnskap for fjerde kvartal 2019.

Seismikkselskapet PGS er ned 5,0 prosent til 18,19 kroner. I tillegg til å presentere kvartalstall har selskapet kapitalmarkedsdag i dag.

Europris er ned 4,9 prosent til 32,16 kroner. Det til tross for at Pareto, ifølge TDN Direkt, mener selskapets bruttomargin var imponerende. Selskapets like-for-like-vekst var imidlertid svakere enn i tredje kvartal.

Stolt-Nielsen er ned 3,0 prosent til 116,40 kroner. Selskapet meldte om dobling av resultatet før skatt, men resultatet kom likevel inn under forventningene, ifølge TDN Direkt.

Biotec Pharmacon er opp 14,4 prosent til 7,32 kroner. Tallene torsdag morgen viste at selskapet har snudd fra minus til pluss.

Sparebanken Vest stiger 1,2 prosent til 68,20 kroner. Banken la torsdag morgen frem rekordresultater.

Batterier og boligrigg

Forøvrig stiger Thin Film Electronics godt, 16,5 prosent til 2,48 kroner, etter at selskapet har kunngjort en ny strategi, der det vil fokusere på design, utvikling og produksjon av nyskapende batteriløsninger.

I motsatt ende er Prosafe ned 6,4 prosent til 2,96 kroner. Britiske konkurransemyndigheter har foreløpig konkludert med at en blokkering av Prosafes fusjon med Floatel vil være eneste måte å motvirke deres bekymringer på.