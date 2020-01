Biotek til værs på rød Oslo Børs

Oslo Børs hadde en dårlig start på dagen torsdag, og noen særlig bedring ble det aldri utover dagen. Etter å ha åpnet ned rundt en hel prosent, endte hovedindeksen også ned en hel prosent, på 915,87 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 4,36 milliarder kroner.

Oljeprisfall

Oljeprisene medvirket til børsutviklingen i Oslo. Ved børsslutt var Brent-oljen ned 2,0 prosent til 57,74 dollar fatet, mens WTI-oljen var ned 1,8 prosent til 52,36 dollar fatet.

På samme tid onsdag kostet Brent-oljen 59,44 dollar pr. fat.

Equinor endte ned 1,8 prosent til 170,05 kroner, Aker BP falt 0,8 prosent til 265,60 kroner, mens DNO falt 3,0 prosent til 9,32 kroner.

Kapitalmarkedsdag

PGS la frem kvartalstall og avholdt kapitalmarkedsdag, og falt 2,4 prosent til 18,70 kroner.

Ifølge TDN Direkt mener SpareBank 1 Markets at det ikke var store overraskelser i oppdateringene som kom på kapitalmarkedsdagen, og at fjerdekvartalstallene og 2020-guidingen var som forventet.

Meglerhuset har PGS som sitt toppvalg innen seismikk. Det mener at PGS' refinansiering i forrige uke rettferdiggjør en ytterligere reprising av aksjen.

Vinnerne

Biotec Pharmacon bykset hele 21,9 prosent til 7,80 kroner. Biotekselskapet meldte om et overskudd før skatt i fjerde kvartal på 1,4 millioner kroner, mot et underskudd på 2,1 millioner ett år tidligere.

Thin Film Electronics steg 10,8 prosent til 2,36 kroner, etter å ha oppdatert om selskapets strategi, som heretter skal konsentreres mot design, utvikling og produksjon av innovative batteriløsninger.

Interoil steg 10,2 prosent og Gaming Innovation 9,1 prosent.

Taperne

Blant aksjer høyt på taperlisten var Prosafe, som falt 10,9 prosent til 2,81 kroner, tynget av meldingen om at britiske konkurransemyndigheter mener en blokkering av fusjonen med Floatel vil være eneste måte å motvirke deres bekymringer på.

Øverst på taperlisten var imidlertid Atlantic Petroleum, som ramlet 15,6 prosent til 6,75 kroner. Merkur Market-noterte Lavo.tv falt 10,2 prosent og tørrlastrederiet Wilson falt 9,3 prosent.

REC Silicon falt 6,5 prosent til 5,00 kroner, mens BerGenBio falt 7,3 prosent til 18,44 kroner etter selskapets emisjon på 219,9 millioner kroner onsdag kveld, som ble gjort til kurs 18,00 kroner.

Europris endte ned 5,6 prosent til 31,94 kroner, til tross for at analytikere vurderte torsdagens kvartalstall fra lavpriskjeden som positive. Kepler Cheuvreux-analytiker Markus Borge Heiberg tror kursfallet skyldtes gevinstsikring og svakere like-for-like-vekst enn ventet.

Omsetningstoppen

Nest mest omsatte aksje torsdag, etter Equinor, var Telenor, som endte opp 1,5 prosent til 169,50 kroner. Selskapet la onsdag frem positive fjerdekvartalstall, og torsdag er det blitt kjent at Telenor kan selge hovedkontoret på Fornebu.

Sjømatselskapene Mowi, Bakkafrost og SalMar ble handlet ned 2,7, 2,4 og 0,7 prosent. DNB falt 0,5 prosent til 161,30 kroner. Hydro-aksjen endte ned 2,3 prosent til 29,34 kroner, mens Frontline falt 5,4 prosent til 87,95 kroner.

Også Scatec Solar, Subsea 7, Orkla og Nel falt, mens Yara og Gjensidige var blant få lyspunkter i omsetningstoppen med sine kursoppganger på 1,0 og 0,7 prosent.

Atea-kutt i Danmark

Atea endte ned 3,9 prosent til 119,00 kroner. Selskapet kunngjorde torsdag morgen kostnadskutt i Danmark og at Morten Felding er ferdig som sjef for Ateas danske virksomhet.

Den danske virksomheten oppnådde ifølge Atea bedre lønnsomheten i fjerde kvartal i fjor, men snuoperasjonen for virksomheten går langsommere og har tatt lenger tid enn det Atea-ledelsen har forventet.

Atea estimerer selv et driftsoverskudd på 17 millioner danske kroner for den danske virksomheten i fjerde kvartal. Ifølge TDN Direkt har Carnegie hatt et estimat for driftsresultatet på 40 millioner, men med torsdagens oppdatering fra Atea nedjusterer meglerhuset sitt driftsresultatestimat for hele Atea med 8 prosent, til 340 millioner kroner. Ifølge nyhetstjenesten har Carnegie også senket kursmålet for Atea fra 135 til 130 kroner.