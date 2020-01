Kvartalsrush på Wall Street gir store utslag i aksjer

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viste torsdag at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 216.000 i uken som ble avrundet med 25. januar, en nedgang på 7.000 fra uken før. Nivået uken før ble imidlertid revidert opp fra 211.000 til 223.000. Ifølge MarketWatch var det på forhånd ventet 218.000.

Fire ukers snittet var 214.500, ned fra 1.750 uken før. Målingen uken før ble revidert fra 213.250 til 216.250.

Spår ytterligere vekst i 2020

Dow Jones steg 0,43 prosent til 28.859,1 og er med det opp 1,1 prosent i år.

18 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Coca-cola var dagens vinner med en oppgang på 3,28 prosent. Selskapet presenterte kvartalstall tidlig torsdag. Mineralvann-giganten meldte om et nettoresultat på 2,04 milliarder dollar, eller 0,48 dollar per aksje. Det var over Zacks sine estimater på 0,43 dollar per aksje.

Selskapet forventer å levere en organisk vekst på åtte prosent i 2020. I tillegg forventes det at resultatet vil stige med syv prosent til 2,25 dollar per aksje. I løpet av 2019 leverte selskapet et resultat per aksje på 2,09 dollar.

Høyt oppe på vinnerlisten var også Microsoft med en oppgang på 2,82 prosent. Selskapet kom med kvartalstall for fjerde kvartall etter stengetid onsdag.

Resultatet endte på 1,51 dollar per aksje, mot analytikernes forventede 1,32 dollar ifølge konsensus fra Refinitiv. Dette er en oppgang fra 1,14 dollar per aksje i fjor.

Inntektene kom inn på 36,91 milliarder dollar, mot ventede 35,68 milliarder dollar ifølge Refinitiv-konsensus. Teknologigiganten fikk 14 prosent høyere inntekter sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Kjente selskaper som Visa og McDonald's steg henholdsvis 1,58 og 0,83 prosent.

Visa kommer med kvartalstall etter stengetid.

Oppdaterte kursmål

S&P 500 endte opp 0,31 prosent til 3.283,66.Det vil si at indeksen har steget 1,64 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble ServiceNow som hoppet 9,16 prosent.

På motsatt side var DuPont de Nemours øverst på taperlisten etter et stup på 8,56 prosent.

Selskapet leverte torsdag kvartalstall som skuffet investorene. Ifølge Marketwatch beholder CFRA Research kjøpsanbefaling på aksjen, men justerer kursmålet fra 76 til 65 dollar per aksje.

Resultatet per aksje endte på 0,24 dollar, mot 0,39 dollar året før. Justert for engangstilfeller endte resultatet per aksje på 0,95 dollar, noe som var rett under Zacks sine estimater på 0,96 dollar per aksje.

Samtidig falt inntektene med fem prosent til 5,2 milliarder dollar. Det er trolig ikke selve resultatet som straffer aksjen, men at guidingen for 2020 skuffer.

Kvartalsrush for giganter

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,26 prosent til 9.298,93. Indeksen har dermed steget 3,64 prosent siden nyttår.

Facebook falt 6,14 prosent, mens Apple stengte ned 0,14 prosent og Amazon klatret 0,68 prosent.

Netflix var opp 1,33 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned 0,19 prosent.

Facebook kom med kvartalstall sent i går kveld. Selskapet meldte om et nettoresultat på 7,35 milliarder dollar, eller 2,56 dollar per aksje. Det var over analytikernes forventning på 2,53 dollar per aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Inntektene beløp seg til 21,08 milliarder dollar, mot ventet 20,89 milliarder dollar. I samme kvartal i fjor var inntektene på 16,91 milliarder dollar. Det tilsvarer en økning på omtrent 25 prosent.

Dagens vinner ble Datasea, med en oppgang på 61,3 prosent.

Høyest på taperlisten var Sundial Growers, som stupte 41,47 prosent.

Ellers kom også Tesla med kvartalstall etter stengetider onsdag som knuste forventningene. Ikke-justert resultat endte på 0,58 dollar per aksje. Det justerte resultatet kom inn på 2,14 dollar per aksje, mot analytikerne som ifølge konsensus fra Refinitiv forventet et justert resultat på 1,72 dollar per aksje.

Det hele førte til at Elon Musk ble 25 milliarder kroner rikere på én dag. Tesla-aksjen stengte torsdag opp 10,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 6,5 prosent til 15,33.

Gullprisen var opp 0,43 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.576,8 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned omtrent 2,8 prosent delvis på grunn av coronaviruset som fremdeles preger markedene.

3-måneders var uforandret på 1,561 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,8 basispunkter til 1,415 prosent.

10-års renten steg 0,1 basispunkter til 1,585 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2,1 basispunkter til 2,056 prosent.