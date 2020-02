Børsoppgang i Japan og Hongkong etter WHO-uttalelser

I Japan stiger Nikkei 1,13 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,77 prosent.

Hang Seng i Hongkong styrkes 0,18 prosent, mens børsene i Kina fortsatt er stengt.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,69 prosent, S&P/ASx 200-indeksen i Australia klatrer 0,13 prosent, og Strait Times i Singapore faller 0,36 prosent.

Spres i omfang

Kinesiske myndigheter melder fredag at antall døde av Wuhan-viruset det siste døgnet har steget med 170 til 213 personer.

9.692 personer er nå bekreftet smittet av viruset, noe som er nesten 2.000 flere enn på samme tid i går.

Torsdag kveld erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) virusutbruddet som en global folkehelsekrise, og i alt er viruset nå påvist i 15 land.

Til tross for utbruddet understreker WHO at det ikke er grunn til å advare mot reiser til Kina. En rekke internasjonale flyselskap har imidlertid innstilt sine ruter til landet.

– WHO anbefaler ikke restriksjoner på reiser og handel, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nøkkeltall

Fredag morgen ble det lagt frem kinesiske PMI tall for både industrien og servicesektoren i januar.

For industrien endte indeksen på 50,0, noe som var akkurat som ventet. Innkjøpssjefsindeksen for servicesektoren var på 54,1, mens den sammenstilte indeksen endte på 53,0.

«Den fulle effekten av coronaviruset har ennå ikke påvirket PMI og andre månedlige aktivitetsindikatorer fordi kinesiske myndigheter stengte hele Wuhan og innførte tiltak i andre byer fra 23. januar. PMI-dataene ble derfor samlet inn før de drastiske tiltakene ble innført», skriver økonomer i Nomura i en kommentar, ifølge CNBC.

De advarer om at PMI-tallene for februar kan stupe til 40-45, som følge av virusutbruddet.

«PMI for servicesektorene kan bli hardere rammet enn PMI for industrien, siden en rekke servicesektorer har stoppet helt opp fra 23. januar», påpeker de.