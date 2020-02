Oslo Børs åpner opp fredag morgen.

Etter 40 minutters handel står hovedindeksen i 922,68, opp 0,74 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 677 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 1,38 prosent til 58,12 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,57 prosent til 52,96 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 57,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Fortsatt er det mye fokus på spredningen av coronaviruset, som foreløpig har krevd 213 menneskeliv. Totalt er nå 9.692 personer bekreftet smittet, noe som er nesten 2.000 flere enn på samme tid i går.

WHO erklærte torsdag kveld virusutbruddet som en global folkehelsekrise, men understreket at det ikke er grunn til å advare mot reiser til Kina. Det har sendt børsene opp.

– Shortposisjoner ble dekket veldig aggressivt inn i USA-avslutning, da en global pandemi virker mindre nært forestående for nå, sier Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Oljemarkedet vil ifølge nyhetsbyrået også følge nyheter fra Opec tett, etter diskusjoner om at mars-møtet skal bli flyttet frem til februar.

Opec og deres 10 allierte har gjennom den siste produksjonsavtalen forpliktet seg til et kutt på 1,7 millioner fat pr. dag til slutten av mars.

Equinor stiger 0,09 prosent til 170,20 kroner, mens Aker BP stiger 0,49 prosent til 266,90 kroner. DNO styrkes 1,48 prosent til 9,45 kroner.

Vinnerne

Blant tungvekterne er Nel den aksjen som foreløpig stiger mest. Aksjen er hittil dagens nest mest omsatte, og klatrer 7,15 prosent til 9,44 kroner.

Sjefen i Nel-partner Nikola Motor Company, som er mest kjent for produksjon av hydrogenlastebiler, meldte torsdag kveld på Twitter at det vil komme store nyheter.

«Amazing day at Nikola. Had 11 trillion USD in asset management at our facility yesterday. Some very big news coming», skrev Nikola-sjef Trevor Milton.

Ellers styrkes Norwegian 3,83 prosent til 36,30 kroner, og Frontline er opp 1,31 prosent til 89,10 kroner. REC stiger 7,30 prosent til 5,37 kroner.

Europris er opp 6,76 prosent til 34,10 kroner.

Etter fremleggelse av fjerdekvartalsrapporten falt Europris på Oslo Børs i går , til tross for at analytikerkorpset var relativt samstemte i sine flash-oppdateringer. Torsdag kveld ble det kjent avtroppende sjef Pål Wibe solgte 1,6 millioner aksjer i Europris.

Targovax meldte fredag morgen at de ikke vil gjennomføre den tidligere annonserte reparasjonsemisjonen, etter at selskapet tidligere i uken hentet 101 millioner kroner.

Aksjen er opp 3,66 prosent til 7,65 kroner.

Self Storage Group har besluttet å gjennomføre en strategisk gjennomgang for å utforske alle tilgjengelige alternativer for å maksimere aksjonærverdien og sikre likebehandling av aksjonærer. Aksjen stiger 9,31 prosent til 31,70 kroner.

Asetek klatrer 4,50 prosent til 31,35 kroner. Selskapet meldte i morges at de har sikret seg en ny avtale.

Atlantic Petroleum er dagens hittil største vinner med en oppgang på 18,52 prosent til 8,00 kroner. Det er imidlertid kun omsatt aksjer i selskapet for 400 kroner.

I rødt

På dagens relativt korte taperliste topper RomReal med et fall på 6,36 prosent til 2,06 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene faller Telenor 0,18 prosent til 169,20 kroner, mens Funcom er ned 0,06 prosent til 16,93 kroner. Fredriksen-dominerte Golden Ocean svekkes 1,08 prosent til 41,94 kroner.