Oslo Børs åpnet flatt – Frontline faller

En stygg dag på børsene i Kina sendte ringvirkninger inn på Oslo Børs mandag. I tillegg falt oljeprisen videre mandag morgen.

Hovedindeksen åpnet tilnærmet flatt på 913,82 mandag, men etter drøye 20 minutters handel var den ned 0,5 prosent til 909,19.

Oljeprisen var også ned og Brent falt 0,53 prosent til 56,32 dollar. Da børsen stengte i Oslo fredag var brentoljen ned 0,72 prosent til 56,90 dollar.

Vinnere og tapere

Equinor var ned 0,3 prosent til 166,70 kroner, mens Aker BP var ned 0,5 prosent til 259,90. DNO falt 0,4 prosent til 9,19 kroner.

Equinor meldte fredag at det hadde kjøpt 654.800 egne aksjer til gjennomsnittskurs 169,2618 kroner.

FEIL på vinnere og tapere i flash versjon – Vinnere og tapere oppdateres ..... Første prosenttall var YTD!

43 av de 50 mest omsatte falt og blant de som steg var DNB opp 0,6 prosent til 162,80 kroner.

Yara steg 0,5 prosent til 337,20 kroner etter at Berenberg, ifølge TDN direkt, gjentok sin tidligere kjøpsanbefaling, med kursmål på 420 kroner.

IDEX steg 11,3 prosent til 1,18 kroner på melding om at selskapet hadde mottatt en første produksjonsordre om å levere fingeravtrykksensorer til en global leverandør av finansielle tjenester og nyheter. Avtalen ble inngått i 2019.

Induct på Merkur Markets falt 2,2 prosent til 4,5 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall, som var bedre enn i samme kvartal året før.

REC falt 5,28 prosent til 4,94 kroner, mens Hunter Group var ned 6,1 prosent og Frontline falt 4,5 prosent til 80,35 kroner.

Opphevet sanksjoner

Fallet i tank kom i kjølvannet av at finansdepartementet i USA ifølge TDN Direkt fredag opphevet sanksjonene på enheter i det kinesiske tankskipselskapet COSCO, noe som skaper press på fraktratene.

Ifølge en pressemelding fra COSCO Shipping lørdag fjernet Office of Foreign Assets Control (OFAC) det heleide datterselskapet COSCO SHIPPING Tanker (Dalian) Co., Ltd. fra sanksjonslisten, melder nyhetsbyrået mandag morgen.

- Vi er lettet over at sanksjonene er fjernet. Våre oljetankskip vil gjenoppta normale seilinger så snart det kan bli gjort, uttalte en COSCO-sjef til WSJ lørdag.

Fraktraten fra Midtøsten til Singapore lå fredag på om lag 55 worldscalepoeng. Det var omlag 8,6 prosent fra foregående handelsdag, ifølge data fra Infront.