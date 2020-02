Oslo Børs holder seg fortsatt i negativt terreng mandag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 911,82 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for rundt 1,5 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 0,4 prosent til 56,40 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 51,81 dollar fatet.

Opec og samarbeidslandene (Opec+) overveier å gjøre ytterligere produksjonskutt på 500.000 fat pr. dag som følge av lavere etterspørsel på grunn av koronaviruset.

Det skriver TDN Direkt, som viser til Reuters.

Ifølge to kilder som har kjennskap til saken overveier Opec+ et møte fra 14. til 15. februar istedenfor i mars, og de fleste Opec-medlemmene er enige om behovet for ytterligere kutt.

Mandag uttalte Irans oljeminister Bijan Zanganeh at Iran er med på et tidligere Opec-møte dersom resten av gruppens medlemmer ble enige om produksjonskutt, ifølge Reuters.

– Oljemarkedet er under press og prisene har falt under 60 dollar pr fat og tiltak må tas for å balansere dette, sier Zanganeh, ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge Bloomberg har etterspørselen etter olje fra Kina falt med 20 prosent som følge av coronaviruset, som svekker landets forbruk av olje.

Til topps etter ordre

IDEX Biometrics topper vinnerlisten mandag med en oppgang på 14,5 prosent til 1,21 kroner.

Selskapet har mottatt en første produksjonsordre om å levere fingeravtrykksensorer til en global leverandør av finansielle tjenester og nyheter. Avtalen ble inngått i 2019.

Asetek har styrket seg 12,1 prosent til 34,95 kroner, mens Havyard er opp 6,7 prosent til 3,12 kroner.

XXL

XXL stiger kraftig mandag etter at styret i Gresvig Retail Group har begjært selskapet konkurs.

I 12-tiden er XXL opp 8,0 prosent til 12,80 kroner, men har på det meste vært omsatt for 13,9 kroner mandag.

«Kostnadene og forpliktelsene knyttet til konsernets drift blir samlet sett ikke ansett å være bærekraftige», skriver Gresvig.

Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg uttrykker tro på at det er mulig å finne interessenter for videre drift.

Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-SPORT/G-MAX og Intersport.

Frontline i rødt

Hunter Group er ned 3,2 prosent til 4,46 kroner, mens Frontline er ned 4,8 prosent til 80,10 kroner.

Fallet i tank skjer i kjølvannet av at finansdepartementet i USA ifølge TDN Direkt fredag opphevet sanksjonene på enheter i det kinesiske tankskipselskapet COSCO, noe som skaper press på fraktratene.

Ifølge en pressemelding fra COSCO Shipping lørdag fjernet Office of Foreign Assets Control (OFAC) det heleide datterselskapet COSCO SHIPPING Tanker (Dalian) Co., Ltd. fra sanksjonslisten, melder nyhetsbyrået mandag morgen.

Pareto Securiteis har forøvrig tatt Frontline ut av sin anbefalte månedsportefølje, som følge av at meglerhuset reduserer eksponeringen mot sykliske aksjer etter en tøff måned.

I shipping er er Jinhui Shipping blant annet ned 5,5 prosent til 4,89 kroner, mens Golden Ocean er ned 3,2 prosent til 40,82 kroner.

Merkur Market-noterte Induct faller mest av samtlige mandag, ned 12,6 prosent til 4,0 kroner.

Romreal er tilbake 11,9 prosent til 1,92 kroner, mens REC er ned 7,9 prosent til 4,79 kroner.