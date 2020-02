Oslo Børs henger etter Europa

Coronafrykten avtar i aksjemarkedene, og den paneuropeiske indeksen Stoxx50 steg 1,5 prosent på tirsdag. Frankfurt-børsen, Stockholm-børsen og Paris-børsen var opp 1,4 prosent, mens i Belgia var indeksen opp rundt 2,2 prosent.

Oslo Børs var derimot bare opp rundt 0,7 prosent på tirsdag. Årsaken er oljeprisen. For til tross for at aksjebørsene har hatt noen gode dager innimellom coronafrykten den seneste tiden, har oljeprisen på disse dagene ikke klart å snu opp.

På København-børsen steg Carlsberg rundt 3 prosent på tirsdag etter å ha rapportert tall for fjerde kvartal, som var omtrent som analytikerne forventet, ifølge CNBC. Ølprodusenten har forlenget nedstengelsen av flere fabrikker i Kina som følge av coronaviruset. Mye av veksten for Carlsberg kommer fra Asia, og spesielt Kina.

På London-børsen steg energigiganten BP rundt 4,5 prosent til tross for at inntjeningen var 21 prosent svakere i 2019 enn i 2018. Tallene var bedre enn det analytikerne ventet.