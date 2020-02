Rally på Wall Street – Teslas himmelferd fortsetter

Alle de ledende indeksene på Wall Street steg bredt tirsdag, og hentet dermed inn mye av det tapte fra de seneste dagenes nedgang som følge av coronaviruset.

Virusfrykt

Aksjemarkedet har blitt truffet hardt av frykten for coronaviruset, og Goldman Sachs estimerer at viruset vil kutte global BNP-vekst med 0,05 prosent. Tirsdagens oppgang skjedde i lys av blant annet forhåpninger om at den kinesiske sentralbanken kutter lånerenten, noe som vil tilføre sårt tiltrengt stimuli i en vaklende kinesisk økonomi.

Kinesisk økonomi har også fått støtte fra Kinas folkebank som har tilført mer enn 1,4 trillioner yuan for å tilføre likviditet.

-Balansen mellom å gire ned og opprettholde veksten tilsier sannsynligvis at Kina vil tilføre mer stimuli for å ta igjen det tapte etter viruset og karantenen. Det skrev Larry Brainard, styreformann for fremvoksende markeder i TS Lombard i et notat ifølge CNBC.

Opp, opp og All-Time-High

Dow Jones steg 1,44 prosent til 28.808,57.

Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 27 av selskapene i grønt torsdag. Dagens vinner ble Apple med en oppgang på 3,20 prosent. Tett etter følger konkurrenten Microsoft som også endte solid opp med en oppgang på 3,18 prosent. Bank-aksjene JP Morgan og Goldman Sachs steg også bredt, opp 1,44 og 1,23 prosent.

Videre lettet Boeing litt, og stengte opp 0,53 prosent. Walt Disney er også å finne blant vinnerne tirsdag, opp 2,36 prosent, noe av oppgangen skyldes forventningene til selskapets tall for fjerde kvartal som offentliggjøres etter børsens stengetid. Oljeselskapet Exxon Mobil ble dagens taper, ned 1,36 prosent.

S&P 500 endte opp 1,50 prosent til 3.297,63.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 9.467,97, opp 2,10 prosent.

Tesla fortsetter sin himmelferd, og endte opp hele 13,73 prosent tirsdag. Tesla-aksjen var intradag på det meste opp 21 prosent. Streamingtjenesten Netflix endte opp 3,08 prosent, mens Google-eier Alphabet stengte ned 2,62 prosent. Sistnevnte leverte i går tall for fjerde kvartal der omsetningsveksten ikke stod til analytikernes forventninger. Facebook steg på sin side 2,76 prosent i tirsdagens handel.

Netthandelstjenesten Ebay steg også kraftig tirsdag etter rykter om oppkjøp og endte opp 8,78 prosent.





VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 10,35 prosent til 16,11.

Oljeprisen har snudd ned igjen tirsdag kveld. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 54,09 og 49,71 dollar. Ned henholdsvis 0,66 og 0,80 prosent.

Gullprisen endte ned 1,57 prosent, og en unse gull koster 1.557,50 dollar.

Tremånedersrenten endte uendret til 1,561 prosent.

Renten på 2-åringen steg 6,8 basispunkter til 1,419 prosent.

10-åringen steg 6,4 basispunkter til 1,596 prosent.

30-åringen steg 6,9 basispunkter til 2,076 prosent.