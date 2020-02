Crayon Group viser vei på oljesmurt Oslo Børs

Etter en volatil åpning, har Oslo Børs etablert seg godt inne i positivt terreng onsdag.

Hovedindeksen står i øyeblikket i 928,33, etter en oppgang på 1,2 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er omsatt for 1.883 millioner kroner hittil.

Toneangivende europeiske børser trekker også oppover, slik Asia gjorde tidligere i dag.

Britiske FTSE 100 stiger 0,9 prosent, tyske DAX 1,3 prosent og franske CAC 40 én prosent.

«Dagens tall fra Kina viser at 492 personer nå er døde av corona-viruset, etter at 65 nye dødsfall ble rapportert i Kina i går. Selv om det er en økning i antall rapporterte dødsfall, er vekstratene fallende. Det kan se ut til at markedene har tro på at spredningen av viruset skal komme under kontroll, og at risikoen for større økonomiske konsekvenser er dempet», skrev seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Oljen skyter fart

Meldinger fra kinesiske medier om at et forskningsteam har funnet to nye medisiner som effektivt stanser corona-viruset har satt fart på oljeprisen.

Samtidig har Sky News opplyst at en britisk forsker har gjort et «betydelig gjennombrudd» i jakten på en vaksine.

Brent-oljen er opp 2,6 prosent til 54,95 dollar fatet så langt i dagens handel, noe som er opp fra rundt 54,70 dollar ved stengetid i Oslo tirsdag.

WTI-oljen stiger 2,3 prosent til 50,63 dollar fatet.

På Oslo Børs stiger Equinor 1,7 prosent til 170,50 kroner, Aker BP 2,8 prosent til 271,50 kroner og DNO 0,7 prosent til 9,83 kroner.

DNB Markets og Carnegie har senket kursmålet på DNO før morgendagens kvartalstall, men begge gjentar sin kjøpsanbefaling.

Norwegian-løft

På en relativt nyhetsfattig dag markerer Borregaard seg positivt med 3,5 prosent oppgang til 92,75 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall i morges.

En annen av dagens tallfremleggere, Sparebank 1 SR-Bank, straffes derimot med 3,4 prosent nedgang til 95,15 kroner etter sine tall.

Adevinta stiger 3,3 prosent til 119,80 kroner på dagens høyeste volum hittil.

Norsk Hydro og Norwegian letter hhv. 3,2 prosent til 30,09 kroner og 3,7 prosent til 38,18 kroner, sistnevnte etter å ha sagt fra seg landingstider på London Heathrow.

Dagens børsoppgang skjer på bred basis. Blant de 30 mest omsatte er Gjensidige den eneste aksjen som faller utenom nevnte Sparebank 1 SR-Bank – det vil si én prosent til 200,90 kroner.

Børsrakett i teten

Vinnerlisten toppes av Ultimovacs og Merkur Market-noterte Target EveryOne, som spretter opp hhv. 18,3 prosent til 73,80 kroner og 18,4 prosent til 1,80 kroner.

Observe Medical og Wilson stiger også tosifret, hhv. 12,7 prosent til 9,47 kroner og 10,5 prosent til 21 kroner.

Vi tar også med Crayon Group, der DNB Markets har høynet kursmålet fra 50 til 78 kroner, og gjentatt sin kjøpsanbefaling.

Aksjen stiger 6,8 prosent til 69,20 kroner, og er nå opp nesten 270 prosent det seneste året.

I toppen av taperlisten finner vi Oceanteam og Merkur Market-noterte Induct, begge etter nedganger på drøye seks prosent – til hhv. 4,50 og 4,30 kroner.

Gaming Innovation Group, Siem Offshore og InterOil er ned 5-6 prosent.