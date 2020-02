DNB-rally på Oslo Børs

Etter en sprek åpning, har stemningen roet seg på Oslo Børs.

Hovedindeksen står i øyeblikket i 933,90, opp 0,32 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2.565 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser holder seg også i pluss. Britiske FTSE 100 stiger 0,2 prosent, tyske DAX 0,7 prosent og franske CAC 40 0,7 prosent.

Futureshandelen peker mot en fjerde dag på rad med oppgang i USA etter gårsdagens rally, med ny sluttrekord for S&P 500.

God stemning

Den gode stemningen henger sammen med at Kina kutter toll på USA-varer for 75 milliarder dollar. I tillegg ser frykten for coronaviruset til å ebbe ut, etter gårsdagens rapporter om et gjennombrudd i arbeidet med å finne en vaksine.

«Den økonomiske trusselen fra coronaviruset har trolig vært overdrevet. Om den ikke har vært det, har sentralbankene signalisert at de vil komme reddende til likevel, skriver analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group i en oppdatering.

«Lindrende ord og handling fra sentralbankene, og uttalelser fra WHO om at vi ikke har noen pandemi har oppmuntret markedene nok til å legge frykten for coronaviruset til side», heter det videre.

OPEC-kutt

I oljemarkedet merker vi oss at den tekniske komiteen i OPEC+ (OPEC og samarbeidspartnere) anbefaler produksjonskutt på ytterligere 600.000 fat per dag.

En delegat opplyser dette ifølge Bloomberg, melder TDN Direkt.

Samtidig uttaler OPECs viktigste samarbeidspartner Russland, ved energiminister Aleksander Novak at landet fortsatt trenger tid til å vurdere virkningen av corona-viruset på markedet.

Oljeprisene reagerer ned, og Brent-oljen er nå ned 0,1 prosent til 55,99 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 51,96 dollar.

På Oslo Børs faller Equinor 2,6 prosent til 171,20 kroner etter dagens kvartalstall, mens DNO trekker ned 3,5 prosent til 9,53 kroner etter sine tall.

Aker BP faller 0,2 prosent til 270,20 kroner.

DNB-rally

Blant de mest omsatte merker vi oss først og fremst DNB, som stiger hele 4,6 prosent til 171,25 kroner etter dagens sterke kvartalsrapport.

Nel spretter opp 6,0 prosent til 10,45 kroner på dagens fjerde høyeste volum etter at Sparebank 1 Markets har doblet kursmålet fra 10 til 20 kroner.

Yara markerer seg med 2,5 prosent oppgang til 356,40 kroner i forkant av morgendagens tall, mens Norwegian trekker opp 2,3 prosent til 38,92 kroner etter trafikktall.

På den negative siden utmerker først og fremst Axactor seg negativt, og faller 7,1 prosent til 17 kroner etter emisjonen der selskapet hentet 517,5 millioner kroner (på kurs 17,25 kroner).

Atea faller hele 7,9 prosent til 111,60 kroner etter sin kvartalsrapport, først og fremst tynget av sin danske virksomhet.

Riggsmell

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte Black Sea Property, som stiger 45,2 prosent til 6,10 kroner.

Nærmest følger EMGS, som smeller opp 39,1 prosent til 2,65 kroner etter dagens kvartalstall som viste rekordhøye inntekter.

GC Rieber Shipping stiger 8,7 prosent til 10 kroner, mens Itera, North Energy og Oslo Axess-noterte NattoPharma er opp 6-7 prosent.

På taperlisten er det bare Merkur Market-duoen Target EveryOne og Zwipe som faller mer enn nevnte Atea – hhv. 8,1 prosent til 1,65 kroner og 7,9 prosent til 5,80 kroner.

Vi merker oss også Prosafe, som faller 6,5 prosent til 2,43 kroner etter dagens kvartalstall.