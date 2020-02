Kruttsterkt DNB løftet børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 936,26 torsdag, etter en oppgang på 0,57 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 6.077 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser holder seg også i pluss. Britiske FTSE 100 stiger 0,3 prosent, tyske DAX 0,6 prosent og franske CAC 40 0,6 prosent.

Wall Street flater ut etter at Dow Jones og S&P 500 satte nye rekorder i åpningsminuttene. Jobless claims overrasket på oppsiden i forkant av fredagens viktige arbeidsmarkedsrapport.

Kina-kutt

Investorene ble tidligere torsdag oppmuntret av at Kina kutter toll på USA-varer for 75 milliarder dollar. I tillegg ser frykten for coronaviruset til å ebbe ut, etter gårsdagens rapporter om et gjennombrudd i arbeidet med å finne en vaksine.

«Den økonomiske trusselen fra coronaviruset har trolig vært overdrevet. Om den ikke har vært det, har sentralbankene signalisert at de vil komme reddende til likevel, skriver analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group i en oppdatering.

«Lindrende ord og handling fra sentralbankene, og uttalelser fra WHO om at vi ikke har noen pandemi har oppmuntret markedene nok til å legge frykten for coronaviruset til side», heter det videre.

DNO-smell

I oljemarkedet har den tekniske komiteen i OPEC+ (OPEC og samarbeidspartnere) anbefalt produksjonskutt på ytterligere 600.000 fat per dag.

Samtidig uttaler OPECs viktigste samarbeidspartner Russland, ved energiminister Aleksander Novak at landet fortsatt trenger tid til å vurdere virkningen av corona-viruset på markedet.

Oljeprisene har reagert ned, og Brent-oljen er ned 0,9 prosent til 54,76 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,2 prosent til 50,80 dollar.

På Oslo Børs falt Equinor 3,4 prosent til 166,45 kroner etter dagens kvartalstall, mens DNO trakk ned 7,4 prosent til 9,14 kroner etter sine tall.

Aker BP falt 1,3 prosent til 267,30 kroner.

DNB-fest

Blant de mest omsatte merker vi oss først og fremst DNB, som steg hele 6,8 prosent til 174,70 kroner etter dagens sterke kvartalsrapport.

Flere analytikere ser for seg en oppjustering av sine DNB-estimater i kjølvannet av tallene.

Nel spratt opp 6,9 prosent til 10,56 kroner på dagens femte høyeste volum etter at Sparebank 1 Markets har doblet kursmålet fra 10 til 20 kroner.

Yara markerte seg med 3,4 prosent oppgang til 359,50 kroner i forkant av morgendagens tall, mens Norwegian lettet marginalt etter dagens trafikktall.

På den negative siden utmerket først og fremst Axactor seg negativt, og falt 11,5 prosent til 16,20 kroner etter emisjonen der selskapet hentet 517,5 millioner kroner (kurs 17,25 kroner).

Atea falt hele 7,9 prosent til 111,60 kroner etter sin kvartalsrapport.

Riggsmell

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte Black Sea Property, som steg 45,2 prosent til 6,10 kroner.

Nærmest fulgte EMGS, som smalt opp 23,4 prosent til 2,35 kroner etter kvartalsrapporten som viste rekordhøye inntekter.

GC Rieber Shipping steg 10,9 prosent til 10,20 kroner, mens Hiddn Solutions la på seg 14,3 prosent til 2,12 kroner.

På taperlisten falt bare Merkur Market-duoen BRAbank og Lavo.tv mer enn nevnte Axactor – hhv. 19,4 prosent til 50 øre og 15,1 prosent til 3,8 øre, sistnevnte etter å ha blitt bøtelagt av børsen.

Vi merker oss også Prosafe, som falt 8,9 prosent til 2,36 kroner etter dagens kvartalstall, og Flex LNG som endte ned 8,4 prosent til 70,80 kroner.