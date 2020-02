Samtlige ledende indekser til All Time High på Wall Street

Kina annonserte over natten at de vil halvere avgiftene på amerikansk import, tilsvarende rundt 75 milliarder dollar.

I tråd med fase 1

Kinas finansminister har uttalt at kuttene er etter planen ettersom USA på sin side bestemte å halvere tollsatser tilsvarende 120 milliarder dollar forrige måned. Kuttene på amerikansk side går fra ti til fem prosent, og fem til 2,5 prosent på utvalgte varer, og vil tre i kraft 14. februar.

Avgjørelsen er i tråd med det som er en bredere fase en avtale mellom Kina og USA. Avtalen har gitt støtte til global økonomi, etter at handelskrigen mellom verdens to største økonomier i over et år la en brems på økonomien. President Donald Trump har tidligere uttalt at en fase to avtale skal signeres ved et senere tidspunkt.

Den sterke resultatsesongen fortsetter

Den sterke resultatsesongen på Wall Street fortsetter trenden, og torsdag rapporterte blant annet Twitter tall. Tallene var såpass sterke at aksjen endte opp 15,05 prosent. Til nå har drøyt 70 prosent av selskapene som har vært i ilden levert over forventning.

Bratt fall

De ledende amerikanske indeksene falt forrige uke bredt som følge av coronaviruset, men har denne uken hentet seg solid inn, og til og med levert nye toppnoteringer. På ukesbasis er Dow Jones og Nasdaq Composite begge opp over fire prosent, S&P 500 er på sin side opp 3,8 prosent. Det tilsvarer den sterkeste uken på Wall Street siden juni. Til tross for ukens oppgang forblir noen skeptiske og advarer mot hva fremtiden kan bringe.

-Gitt ukens rally mener vi investorer burde være forsiktige med å jakte kortsiktig momentum. Det sa strateg hos JP Morgan, Nikolaos Panigirtzoglou til CNBC.

All Time High

Dow Jones steg 0,30 prosent til 29.379,63. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 16 av selskapene i grønt torsdag. Boeing ble dagens vinner, og lettet 3,61 prosent i torsdagens handel. Teknologigigantene Apple og Microsoft er også å finne blant dagens vinnere med en oppgang på henholdsvis 1,17 og 2,07 prosent.

Videre falt storbankene JP Morgan og Goldman Sachs henholdsvis 0,02 og 1,02 prosent. Oljegigantene Chevron og Exxon Mobil er å finne blant dagens tapere, og stengte ned 0,69 og 1,36 prosent. Sistnevnte endte helt nederst på taperlisten.

S&P 500 endte opp 0,33 prosent til 3.345,77.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 9.572,15, opp 0,67 prosent.

Hysteriet rundt Tesla roet seg noe torsdag, og aksjen stengte opp beskjedne 1,94 prosent. Andre kjente selskaper som Facebook og Netflix stengte opp og ned henholdsvis 0,35 og 0,74 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,32 prosent til 14,95.

Oljeprisen har falt kraftig siden tidlig handel. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 55,03 og 50,98 dollar. Ned og opp henholdsvis 0,13 og 0,14 prosent.

Gullprisen endte opp 0,47 prosent, og en unse gull koster 1.570,20 dollar.

Renten på 2-åringen forholdt seg uendret på 1,447 prosent.

10-åringen falt 1,1 basispunkter til 1,642 prosent.

30-åringen falt 2,9 basispunkter til 2,111 prosent.