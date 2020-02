Credit Suisse-skandale og Hydro «made the news»

Norsk Hydro fikk mye presseomtale på kontinentet på fredag etter at å ha levert svake resultater for fjerde kvartal. Med kursnedgangen på over 11 prosent på Oslo Børs, var aksjen også å finne helt på bunnen av den paneuropeiske børsindeksen Stoxx 600.

Men det var ingenting som slo nyheten fra Credit Suisse på fredag. En overvåkningsskandale i banken gjør at konsernsjef Tidjane Thiam går av. En intern etterforskning utført av advokatbyrået Homburger konkluderer med at bankens driftsdirektør, Pierre-Olivier Bouée, bestilte overvåkning av tidligere sjef for kapitalforvaltningen i banken, Iqbal Khan, ifølge CNBC. Det hadde vært en konflikt mellom Khan og Thiam, som også var naboer. Khan så seg etterhvert nødt til å bytte arbeidsgiver. Det er ikke funnet bevis på at konsernsjefen var klar over overvåkningen, men han velger altså å forlate banken.

Etter fire dager på rad i pluss, ble det nedgang i Europa på fredag. London-børsen var ned rundt 0,7 prosent, mens Frankfurt-børsen falt rundt 0,6 prosent. Paris-børsen var ned rundt 0,3 prosent.

CHRISTER TEIGEN