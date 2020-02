Tungvektere raste på Oslo Børs

Oslo Børs endte fredag ned 1,65 prosent til 920,82, og det ble omsatt aksjer for 6,64 milliarder kroner.

Brent-oljen er fredag ettermiddag ned 0,56 prosent til 54,62 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,74 prosent til 50,76 dollar fatet.

En teknisk komité for OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) anbefalte torsdag et produksjonskutt på ytterligere 600.000 fat per dag utover gjeldende kuttavtale.

En stund virket det som at Russland gikk imot forslaget, men nå skal også den store nasjonen i øst være med på dette.

Equinor endte til slutt ned 3,63 prosent til 160,40 kroner.

Analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie nedgraderte fredag aksjen fra hold til selg, etter torsdagens kvartalsrapport hvor konsernsjef Eldar Sætre uttalte at Equinor skal bli giganter på fornybar energi.

– Dette vil snu porteføljen mot vind og gass og vekk fra oljen, som er mer lønnsom, hevder analytikeren.

Aker BP falt 2,84 prosent til 259,70 kroner, mens DNO endte ned 5,55 prosent til 8,64 kroner.

Opptur

Et rush av kvartalsrapporter preget børsen fredag.

Yara leverte bedre enn ventet, og varslet økt kontantstrøm og en betydelig økning i utbytte. Det sendte aksjen opp 5,29 prosent til til 378,50 kroner, og gjødselselskapet ble dagens tredje mest omsatte.

Fredagens største vinner var Nordic Semiconductor , som steg til ny all-time high på 66,25, opp 13,15 prosent. Også endte opp etter oppmuntrende kvartalstall.

Nordic Semiconductor-topp Svenn-Tore Larsen slo under presentasjonen fast at de hadde levert et rekordsterkt kvartal med rekordhøye inntekter.

Entra kunne melde om fem prosent økning i leieinntektene i fjerde kvartal, og aksjen steg 3,12 prosent til 165,20 kroner.

Hofseth Biocare fortsatte å levere røde tall, men kunne melde om fremgang i prosjekter. Det sendte aksjen opp 3,64 prosent til 7,98 kroner.

Ras for tungvektere

Flere av de mest omsatte aksjene falt tungt fredag. Mest falt Aker Solutions, som endte i ny all-time low på 14,11 kroner, og ned hele 25,19 prosent.

Med ble også børsverdien redusert med 1,3 milliarder kroner, til 3,8 milliarder kroner.

Selskapet overbeviste på topplinjen i fjerde kvartal, men driften skuffet.

Kjell Inge Røkke eier indirekte nå cirka 24 prosent i Aker Solutions.

Norsk Hydro ble fredagens nest mest omsatte aksje, men endte til slutt ned hele 12,06 prosent til 27,70 kroner.

Også aluminiumsgiganten la frem sine tall for fjerde kvartal fredag, og leverte både lavere omsetning og svakere resultater enn forventet.

Enda dårligere stemning var det i XXL, som til slutt falt 17,94 prosent til 9,65 kroner. Fredagens kvartalsapport viste at utfordringene for sportskjeden fortsetter, og selskapet måtte i fjerde kvartal skrive ned varelageret med 385 millioner kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene endte de John Fredriksen-dominerte aksjene Frontline og Avance Gas ned henholdsvis 6,26 prosent til 71,90 kroner og 10,96 prosent til 43,45 kroner.

Norwegian Finans Holding falt 8,52 prosent til 84,80 kroner.