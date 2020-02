Bredt Fall på Wall Street - Uber-hopp etter solide tall

Arbeidsmarkedsrapporten (nonfarm payrolls) fra amerikanske myndigheter viste at 225.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i januar.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet 165.000 nye jobber.

Antall nye jobber i desember ble revidert fra 145.000 til 147.000.

Ledighetsraten kom inn på 3,6 prosent, 0,1 prosentpoeng over konsensus, mens lønnsveksten på årsbasis endte på 3,1 prosent. Det var på forhånd ventet en lønnsvekst på 3,0 prosent.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,94 prosent til 29.102,51 og er med det opp to prosent i år.

Fem av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg fredag.

Verizon Communications var dagens vinner med en oppgang på 0,86 prosent.

Caterpillar toppet taperlisten med et fall på 2,85 prosent.

Kjente selskaper som Boeing og Nike falt henholdsvis 1,36 og 0,83 prosent.

S&P 500 endte ned 0,54 prosent til 3.327,71.Det vil si at indeksen har steget tre prosent hittil i år.

Dagens vinner ble NortonLifeLock som hoppet 12,04 prosent.

På motsatt side var Take-Two Interactive Software øverst på taperlisten etter et stup på 11,85 prosent.

Høyt oppe på taperlisten var også eBay med et fall på 4,74 prosent, mens Intercontinental Exchange steg 2,87 prosent. Etter stengetider torsdag kunngjorde Intercontinental Exchange at de dropper planene om å kjøpe eBay etter investorsamtaler under rapportering av kvartalsrapporten. Intercontinental Exchange har tidligere prøvd å kjøpe eBay uten å lykkes.

Spillgiganten Activision Blizzard, som blant annet står bak suksessene World of Warcraft og Call of Duty, steg 2,11 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall etter stengetider torsdag.

Selskapet fikk inntekter på 1,99 milliarder dollar i fjerde kvartal 2019. Det var en nedgang fra 2,38 milliarder dollar i samme kvartal 2018. Samtidig endte resultatet per aksje på 0,68 dollar, ned fra 0,89 dollar året før.

Uber-hopp etter kvartalstall

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,54 prosent til 9.520,51. Indeksen har dermed steget 6,1 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,7 prosent, mens Apple stengte ned 1,36 prosent og Amazon klatret 1,42 prosent.

Netflix var ned marginale 0,05 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,21 prosent.

Høyt inne på vinnerlisten var Uber etter en oppgang på 9,57 prosent. Selskapet kom med kvartalstall etter stengetider torsdag.

Resultat per aksje kom inn på minus 0,64 dollar mot forventede minus 0,68 dollar ifølge Refinitiv. Inntektene beløp seg til 4,07 milliarder dollar, mens det på forhånd var det ventet inntekter på 4,06 milliarder dollar.

Dagens vinner ble Lightpath Technologies, med en oppgang på 51,28 prosent.

Høyest på taperlisten var Salarius Pharmaceuticals, som stupte 58,05 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 4,14 prosent til 15,58.

Gullprisen var opp 0,26 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.574,1 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned omtrent 0,8 prosent etter tvil rundt OPEC+ og coronaviruset.

3-måneders var uforandret på 1,556 prosent.

Renten på 2-åringen falt seks basispunkter til 1,399 prosent.

10-års renten falt 5,8 basispunkter til 1,585 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 6,2 basispunkter til 2,049 prosent.