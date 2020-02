Nytt børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 0,46 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,66 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,02 prosent, og CSI 300 er opp 0,01 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,67 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,60 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,14 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,66 prosent.

Virustrøbbel

Kinesiske myndigheter melder mandag at coronaviruset nå har krevd ytterligere 97 liv. Det øker dødstallet til over 900 mennesker, og over 40.000 er nå smittet.

I Hubeis hovedstad Wuhan, som er episenteret for utbruddet sliter folk ifølge NTB nå med å få tak i dagligvarer på grunn av restriksjonen som er innført.

Mandag la kineserne frem inflasjonstall for januar, som viser en oppgang i KPI på 5,4 prosent. På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet en vekst på 4,9 prosent.

(Saken fortsetter under videoen)

Prisen på kinesiske varer steg til sitt høyeste nivå på åtte år, viser offisielle tall mandag.

Tallene viste også at matvareprisen i perioden steg hele 20,6 prosent.

Produsentprisene i Kina falt i januar 0,1 prosent, mens det på forhånd ikke var ventet noen endring.

Åpnes igjen

Etter planen skal kinesiske fabrikker ifølge CNBC mandag åpnes igjen, etter en utvidet ferie som følge av arbeidet med å kontrollere spredningen av coronaviruset.

Det er imidlertid ventet at mange vil holde stengt lenger, noe som kan gi mange selskaper ytterlige forstyrrelser i forsyningskjedene.

«Hubei-provinsen, sentrum for virusutbruddet, er et av Kineas største produksjonsknutepunkter, som spesialiserer seg på stål, bil og elektronikk», skriver analytikere i Singapores DBS Group Research i en rapport, ifølge CNBC.

«De fleste økonomiene i Asia importerer rundt 20-30 prosent av sine mellomvarer fra Kina. Dette understreker en sårbarhet for forsyningskjeden hvis pandemien forårsaker produksjons- og forsendelsesstopp», påpeker de.