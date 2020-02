Oslo Børs faller i åpningen

Oslo Børs åpner ned mandag morgen.

Etter drøyt 30 minutters handel står hovedindeksen i 918,99, ned 0,31 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 653 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,18 prosent til 54,38 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,24 prosent til 50,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 54,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Rapporter om at Russland fortsatt ikke vil forplikte seg til ytterligere produksjonskutt bidrar ifølge TDN Direkt til å tynge sentimentet.

«Oljeprisen faller ettersom investorene revurderer påvirkningen koronaviruset har på etterspørsel. Markedet ser også lite støtte fra Opec», skriver analytikerne i ANZ, ifølge nyhetsbyrået.

Fredag kom det nyheter om at Russland trenger mer tid til å ta en avgjørelse på anbefalingene fra Opec+ sin tekniske overvåkningskomite.

– Forslaget om ytterligere produksjonskutt klarte ikke å fjerne presset på oljeprisen, delvis fordi forslaget ikke har blitt formelt diskutert blant Opec-ministre og fordi Russland forsetter å motsette seg ytterligere kutt. Dersom kartellet ikke klarer å nå en avtale, er det ytterligere nedside for oljeprisen, sier sjefsstrateg Stephen Innes i AxiCorp., ifølge TDN Direkt.

Det har vært spekulert i om Opec+ vil møtes før det planlagte møtet den 5-6 mars i Wien.

Equinor er ned 0,81 prosent til 159,05 kroner, mens Aker BP klatrer 0,73 prosent til 261,70 kroner. DNO er ned 2,75 prosent til 8,40 kroner.

Til værs

poLight fyker mandag morgen opp 23,44 prosent til 79,00 kroner, etter at selskapet i morges meldte at deres Tlens nå er tatt i bruk i en ny smartklokke for barn lansert mandag.

– Vår andre design-win for en smartklokkeapplikasjon i løpet av to måneder bekrefter verdien av Tlens-produktet og styrker vår posisjon i et voksende smartklokkemarked, sier poLight-sjef Øyvind Isaksen i en kommentar.

poLight er i løpet av de tolv siste månedene styrket drøyt 170 prosent.

Nel er dagens hittil mest omsatte aksje, og styrkes 4,52 prosent til 11,09 kroner.

Sjefen i Nel-partner Nikola Motor Company, som er mest kjent for produksjon av hydrogenlastebiler, meldte søndag på Twitter at det vil komme store nyheter.

«Huge, huge, huge news coming out tomorrow! Gonna be a wild ride», skrev Nikola-sjef Trevor Milton.

Ellers klatrer Norsk Hydro 2,53 prosent til 28,40 kroner. Aluminiumsgiganten endte fredag ned 12,06 prosent etter å ha lagt frem skuffende tall for fjerde kvartal.

I rødt

Nedturen fortsetter for Aker Solutions, som før helgen endte i ny all-time low etter et fall på hele 25,19 prosent. Aksjen er mandag ned ytterligere 5,49 prosent til 13,34 kroner.

Selskapet overbeviste på topplinjen i fjerde kvartal, men driften skuffet.

REC svekkes 8,29 prosent til 3,76 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene er Avance Gas ned 1,73 prosent til 42,70 kroner, mens DNB svekkes 0,23 prosent til 174,30 kroner.

Dagens foreløpig aller største taper er Merkur Market-noterte Golden Energy Offshore Services, som faller 14,29 prosent til 3,00 kroner.