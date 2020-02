Oslo Børs endte mandag ned 0,9 prosent til 912,25 poeng.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,3 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 1,1 prosent til 53,84 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,7 prosent til 50,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 54,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Rapporter om at Russland fortsatt ikke vil forplikte seg til ytterligere produksjonskutt bidrar ifølge TDN Direkt til å tynge sentimentet.

«Oljeprisen faller ettersom investorene revurderer påvirkningen koronaviruset har på etterspørsel. Markedet ser også lite støtte fra Opec», skriver analytikerne i ANZ, ifølge nyhetsbyrået.

DNB Markets skriver at i oljemarkedet var fredag preget av at bekymringene for etterspørselseffektene forårsaket av coronaviruset tynget mer enn forventningene til at OPEC eventuelt vil kunne komme til enighet om eksportreduksjoner.

På Oslo Børs er Equinor ned 3,6 prosent til 154,75 kroner. Både Arctic Securities og ABG Sunndal Collier har nedjustert estimatene på tungvekteren.

Aker BP er ned 0,2 prosent til 259,20 kroner, mens DNO falt 7,2 prosent til 8,02 kroner.

Nel

Nel endte opp 7,54 prosent til 11,41 kroner.

Sjefen i Nel-partner Nikola Motor Company, som er mest kjent for produksjon av hydrogenlastebiler, meldte søndag på Twitter at det vil komme store nyheter.

I en oppdatering mandag skrev skrev Nikola-sjef Trevor Milton følgende på twitter rett før børsslutt i Oslo:

«11 AM Arizona time. September. Hydrogen expansion. Going all out for a hell of a ride. Time to shake some things up».



NEL er også et av toppvalgene til SpareBank 1 Markets innenfor fornybar energi.

Denne uken velger SpareBank 1 Markets å kvitte seg med Nordic Semiconductor og Lerøy Seafood samtidig som Austevoll Seafood, NEL og Pareto Bank kommer inn i ukeporteføljen.



NEL får et kursmål på 20 kroner, og beskrives som meglerhusets toppvalg innenfor fornybar energi i 2020.

Nordic Semiconductor er ned 4,9 prosent til 63 kroner, mens Pareto Bank falt 0,7 prosent til 44,90 kroner.

Aker Solutions

Nedturen fortsatte for Aker Solutions, som før helgen endte i ny all-time low etter et fall på hele 25,19 prosent.

Aksjen er mandag ned ytterligere 5,1 prosent til 13,39 kroner.

Selskapet overbeviste på topplinjen i fjerde kvartal, men driften skuffet.

Både DNB Markets og Arctic Securities har mandag nedgradert Aker Solutions til hold etter fredagens kvartalsrapport, mens tre meglerhus har nedjustert kursmålet på aksjen.

Vinnere og tapere

Vinnerlisten toppes av poLight, etter nyheten om at selskapets TIens er tatt i bruk i en ny smartklokke for barn. Aksjen er opp 19,5 prosent til 76,50 kroner.

– Vår andre design-win for en smartklokkeapplikasjon i løpet av to måneder bekrefter verdien av Tlens-produktet og styrker vår posisjon i et voksende smartklokkemarked, sier poLight-sjef Øyvind Isaksen i en kommentar.

Ellers på vinnerlisten korrigerer XXL opp igjen etter nedturen forrige uke, aksjen endte opp 9,8 prosent til 10,60 kroner.

Techstep klatret 9,2 prosent til 3,20 kroner, mens Komplett Bank steg 8,4 prosent til 8,80 kroner.

I motsatt ende finner vi blant annet Borr Drilling, som falt 9,0 prosent til 38,50 kroner, og Seadrill som svekket seg 7,9 prosent til 12,22 kroner.

Mest av alle falt Merkur Market-noterte Golden Energy Offshore Services, ned 30,3 prosent til 2,44 kroner.