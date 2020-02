Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 919,45, opp 0,79 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 690 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,88 prosent til 53,74 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,88 prosent til 50,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 53,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen henter seg litt inn igjen etter prisfallet mandag, men noen analytikere tror ifølge TDN Direkt at oppgangen kan bli kortvarig, ettersom coronaviruset fortsetter å påvirke kinesisk etterspørsel etter olje.

– Et bredt positivt sentiment i de asiatiske aksjemarkedene ser ut til å ha gitt et løft for oljeprisen, sier analytiker Margaret Yang i CMC Markets, men påpeker at Kinas oljeetterspørsel vil forbli svak i nær fremtid.

– Opec og Russland vil måtte komme med en omfattende produksjonskuttplan for å stramme til oljeprisen, sier Yang, ifølge nyhetsbyrået.

Oljetradere forblir bekymret for at Kinas oljeetterspørsel vil skades ytterligere dersom ikke viruset holdes i sjakk, og kinesiske raffinerier har ifølge TDN Direkt allerede uttalte at de vil kutte så mye som 940.000 fat pr. dag i deres raffinerikjøringer i februar.

Equinor er opp 1,07 prosent til 156,40 kroner, mens Aker BP klatrer 2,82 prosent til 266,50 kroner.

Sistnevnte la i morges frem sine fjerdekvartalstall, hvor de overrasket svært positivt. Oljeselskapet rapporterte et driftsresultat før avskrivninger på 745 millioner dollar for fjerde kvartal, mens det på forhånd var ventet 689 millioner dollar.

Rett opp

Dagens hittil mest omsatte aksje er Fjord1, som stiger 6,56 prosent til 40,60 kroner.

Årsaken er at Frederik Mohn har kjøpt hele 8 millioner Fjord1-aksjer til en verdi av 360 millioner kroner.

Ellers blant tungvekterne stiger Norsk Hydro 2,26 prosent til 28,05 kroner, mens Frontline er opp 1,90 prosent til 75,05 kroner.

Aker Solutions, som falt kraftig både fredag og mandag etter skuffende kvartalstall, henter seg noe inn igjen tirsdag. Aksjen er nå opp 6,53 prosent til 14,27 kroner.

poLight fortsetter oppturen. Aksjen steg mandag 19,5 prosent etter nyheten om at selskapets TIens er tatt i bruk i en ny smartklokke for barn. Tirsdag klatrer den ytterligere 9,15 prosent til 83,50 kroner.

I rødt

Crayon topper tirsdag en kort taperliste med et fall på 9,47 prosent til 65,00 på relativt høyt volum.

Selskapet la i morges frem sine fjerdekvartalstall, og selv om de leverte bedre enn ventet på driften, satt selskapet igjen med et underskudd på 38,1 millioner kroner.

Norway Royal Salmon kunne i sin fjerdekvartalsrapport melde om reduserte marginer. Aksjen faller 4,63 prosent til 230,80 kroner.

Nel føk mandag opp 7,54 prosent etter at sjefen i Nel-partner Nikola Motor Company søndag meldte på Twitter at det ville komme store nyheter fra selskapet.

Mandag kveld meldte Nikola at de lanserer den elektriske pickupen Badger. Nel faller tirsdag morgen 3,16 prosent til 11,05 kroner.