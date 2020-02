Sisseners favorittaksje får juling etter kvartalspresentasjon

Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 930,26 poeng, opp 0,5 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for nesten to milliarder kroner.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 55,18 dollar, opp 1,7 prosent. Markedets fokus rettes ifølge TDN Direkt nå mot et mulig større produksjonskutt fra Opec og samarbeidslandene, samtidig som coronaviruset fortsetter å påvirke global etterspørsel.

Russlands energiminister, Alexander Novak, uttalte tirsdag at Russland fortsatt studerer forslaget fra den tekniske komiteen i Opec+ om en respons på coronaviruset.

Equinor-aksjen stiger 1,5 prosent til 161,70 kroner.

Storebrand

I fjerde kvartal 2019 fikk Storebrand et resultat etter skatt på 675 millioner kroner, mot 1,86 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018. Selskapet omsatte i perioden for 1,56 milliarder kroner, mot 1,30 milliarder kroner i samme periode året før.

Storebrand er Jan Petter Sisseners favorittaksje, og den største posten forvalteren har i fondet Canopus.

Aksjen faller 2,7 prosent til 71,84 kroner. Dagens laveste notering har vært på 69,70 kroner.

Kongsberg Gruppen

Aksjene i Kongsberg Gruppen stiger hele 11 prosent til 167,20 kroner etter at selskapet la frem sine kvartalstall. I fjerde kvartal 2019 omsatte Kongsberg Gruppen for 8,16 milliarder kroner, mot 4,15 milliarder kroner i samme periode året før.

Selskapet fikk et resultat etter skatt på 359 millioner kroner, mot 344 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Axactor

I fjerde kvartal 2019 fikk Axactor et resultat etter skatt på 6,5 millioner euro, mot 2,8 millioner euro i fjerde kvartal 2018. Selskapet omsatte i perioden for 74,8 millioner euro, mot 68 millioner euro året før.

Flere kjendisinvestorer har kastet seg over Axactors rettede emisjon på 518 millioner kroner. Inn på eiersiden kom blant andre Torstein Tvenge, Tore Aksel Voldberg og Arne Blystad.

Aksjen stiger 4,4 prosent til 16,60 kroner.

Mowi

I fjerde kvartal 2019 fikk Mowi et operasjonelt driftsresultat på 165,7 millioner euro, mot 213 millioner euro i fjerde kvartal 2018. Omsetningen endte på 1,11 milliarder euro, mens den for et år siden var på 1,07 milliarder euro.

Aksjen er uforandret på 221,10 kroner.