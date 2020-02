Kongsberg-rally etter onsdagens kvartalstall

Onsdag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 930,77 poeng, opp 0,6 prosent. Det ble omsatt aksjer for 5,8 milliarder kroner.

Olje/Equinor

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 56,03 dollar, opp 3,3 prosent.

Opec nedjusterer estimatet for global oljeetterspørsel i år med 230.000 fat pr. dag til drøyt 990.000, ifølge ny månedsrapport fra Opec. Organisasjonen peker på coronaviruset som den største årsaken til nedjusteringen.

Equinor-aksjen la på seg 2,0 prosent og sluttet på 162,55 kroner.

Mowi

I fjerde kvartal 2019 fikk Mowi et operasjonelt driftsresultat på 165,7 millioner euro, mot 213 millioner euro i fjerde kvartal 2018. Omsetningen endte på 1,11 milliarder euro, mens den for et år siden var på 1,07 milliarder euro.

Aksjen falt 0,1 prosent til 221 kroner.

Kongsberg Gruppen

Aksjene i Kongsberg Gruppen gikk opp 10,4 prosent til 166,20 kroner etter at selskapet la frem sine kvartalstall. I fjerde kvartal 2019 omsatte Kongsberg Gruppen for 8,16 milliarder kroner, mot 4,15 milliarder kroner i samme periode året før.

Selskapet fikk et resultat etter skatt på 359 millioner kroner, mot 344 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Axactor

I fjerde kvartal 2019 fikk Axactor et resultat etter skatt på 6,5 millioner euro, mot 2,8 millioner euro i fjerde kvartal 2018. Selskapet omsatte i perioden for 74,8 millioner euro, mot 68 millioner euro året før.

Flere kjendisinvestorer har kastet seg over Axactors rettede emisjon på 518 millioner kroner. Inn på eiersiden kom blant andre Torstein Tvenge, Tore Aksel Voldberg og Arne Blystad.

Aksjen gikk opp 6,3 prosent og sluttet på 16,90 kroner.

Storebrand

I fjerde kvartal 2019 fikk Storebrand et resultat etter skatt på 675 millioner kroner, mot 1,86 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018. Selskapet omsatte i perioden for 1,56 milliarder kroner, mot 1,30 milliarder kroner i samme periode året før.

Aksjen falt 1,6 prosent til 72,60 kroner. Onsdagens laveste notering var på 69,70 kroner.