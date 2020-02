Gladnyhet sendte forsikringsselskapene opp på Wall Street

USAs sentralbanksjef Jerome Powell uttalte i en tale til Kongressen tirsdag at han mener den amerikanske økonomien er på et godt sted. President Donald Trump hevdet på Twitter at økonomien i USA aldri har gått bedre.

Virusfrykten er også lavere i USA nå enn den har vært den siste tiden. Det har blitt registrert i underkant av 13 tilfeller av viruset i USA. Kina har også meldt om det laveste utbruddet av coronaviruset siden sent i januar.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,94 prosent til 29.551,42 og er med det opp 3,6 prosent i år.

21 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

UnitedHealth Group var dagens vinner med en oppgang på 4,24 prosent.

Bernie Sanders seier i Demokratenes primærvalg i New Hampshire ble sett på som en økning i oddsen for at president Trump vil bli gjenvalgt. Dette er positivt for forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring, siden Sanders har foreslått helseforsikring for alle. Det vil erstatte dekningen som for øyeblikket er gitt av private forsikringsselskaper og supplert av regjeringen

Centene Corporation og Anthem som også tilbyr helseforsikring i USA, steg henholdsvis 4,35 og 5,75 prosent onsdag.

Merck & Co. toppet taperlisten med et fall på 2,37 prosent.

Kjente selskaper som Boeing og Nike steg henholdsvis 0,87 og 3,01 prosent.

Kvartalsrush

S&P 500 endte opp 0,65 prosent til 3.379,45. Det vil si at indeksen har steget 4,6 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Interpublic Group of Cos., som hoppet 7,48 prosent.

På motsatt side var finansselskapet Western Union øverst på taperlisten etter et stup på 7,44 prosent.

Nedgangen kom etter at selskapet kom med tall for 4. kvartal 2019. Resultatet per aksje endte på 0,38 dollar, mot Zacks sine estimater på 0,42 dollar. Inntektene kom inn på 1.300 millioner dollar, noe som var én prosent under estimatene.

Inne på vinnerlisten var også Under Armour som steg 2,65 prosent og hentet med det inn noe av gårsdagens fall. Onsdag stupte aksjen 18,9 prosent etter at selskapet la frem skuffende tall for 4. kvartal. I tillegg uttalte selskapet at salget vil ta et støt på grunn av virusutbruddet.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,9 prosent til 9.725,96. Indeksen har dermed steget 8,4 prosent siden nyttår.

Facebook steg 1,72 prosent, mens Apple stengte opp 2,38 prosent og Amazon klatret 0,43 prosent.

Netflix var opp 1,69 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,57 prosent.

Høyt inne på taperlisten var bildelingstjenesten Lyft etter en nedgang på 10,16 prosent. Selskapet kom med kvartalstall etter stengetider tirsdag.

Selskapet meldte om inntekter på 1,02 milliarder dollar i fjorårets 4. kvartal, mot ventet 984 millioner dollar, ifølge Reuters.

Lyft fortsetter å tape penger, og i fjerde kvartal ble tapet på 121 millioner dollar. Selskapet venter å bli profitabelt ved utgangen av 2021.

Dagens vinner ble NeuroBo Pharmaceuticals, med en oppgang på 104,08 prosent.

Høyest på taperlisten var Zosano Pharma, som stupte 48,44 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 8,4 prosent til 13,9.

Gullprisen var ned marginale 0,03 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.569,7 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp omtrent 3,5 prosent etter fallende virusfrykt.

3-måneders steg 0,02 basispunkter til1,580 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 1,6 basispunkter til 1,448 prosent.

10-års renten steg 2,5 basispunkter til 1,631 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2,2 basispunkter til 2,088 prosent.