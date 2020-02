Asiatiske børser faller etter kraftig økning i virusdødsfall og -syke

I Japan faller Nikkei 0,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,45 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,78 prosent, og CSI 300 er ned 0,79 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,31 prosent.

I Sør-Korea er Kospi derimot opp 0,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,21 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,15 prosent.

Coronavirus

Tallet på døde og nye smittede i Kina steg torsdag kraftig etter at myndighetene ifølge NTB har endret måten de diagnostiserer smittede.

Definisjonen av hvem som kan være smittet av viruset er nå utvidet, og de nye tallene inkluderer folk som er klinisk diagnostisert.

I den hardt rammede Hubei-provinsen ble det ifølge nyhetsbyrået rapportert om 242 dødsfall siste døgn, samt 14.840 nye smittede. Det er det største antallet registrert på én dag.

Totalt er nå 1.355 personer døde og nær 60.000 smittet i Kina.

«Jeg tror markedet forsøker å takle denne nye metoden for å kalkulere smittetilfeller. Jeg mistenker at de vil gjennomskue det når de finner ut at det ikke høres ut som at det er en økning i tilfeller, kun en endring i metodikken», sier Chris Watling i Longview Economics til CNBC.