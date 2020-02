(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller i åpningen torsdag, og et rush av resultater preger stemning.

Etter 45 minutters handel står hovedindeksen i 923,51, ned 0,78 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 821 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,25 prosent til 55,65 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,02 prosent til 51,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 56,03 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Noe av fokuset rettes ifølge TDN Direkt mot utfallet av forslagene om ytterligere produksjonskutt i Opec+, der Russland ennå ikke har tatt et standpunkt.

– Markedet har et stort overskudd å hanskes med, og EIA-rapporten gjorde ikke mye for å lette på bekymringene om en for stor tilbudsside, sier analytiker Stephen Innes Axicorp, ifølge nyhetsbyrået.

Russlands energiminister Alexander Novak møtte onsdag flere russiske oljeprodusenter i et forsøk på å bestemme hvilket standpunkt landet skal ta, men det er ikke rapportert noen beslutning.

Equinor faller 1,05 prosent til 160,85 kroner, mens Aker BP svekkes 3,44 prosent til 258,60 kroner. Sistnevnte er torsdag notert eks utbytte på 5,45 kroner.

Rett ned

NRC Group stuper på Oslo Børs torsdag morgen, etter at de onsdag ettermiddag meldte at de vil hente inn 700 millioner kroner i en emisjon til en kurs på 37,00 kroner. Litt senere på kvelden ble det kjent at emisjonen var fullført.

NRC la også frem sine tall for fjerde kvartal.

Aksjen er nå ned 22,38 prosent til 37,20 kroner på høyt volum.

Også Norwegian faller kraftig på Oslo Børs, og aksjen er nå ned 4,66 prosent til 40,13 kroner som dagens hittil mest omsatte.

Flyselskapet, som i morges la frem sine fjerdekvartalstall, melder at veksten endelig har begynt å bremse nok. Det gir mindre inntekter, men også mindre tap.

Schibsted skuffer på utbytte, og aksjen er nå ned 3,65 prosent til 277,50 kroner etter å ha lagt frem sine fjerdekvartalstall.

Svake markeder tynget Elkem i fjerde kvartal, og driftsresultatet stupte fra 527 til 76 millioner kroner. Aksjen svekkes 1,69 prosent til 22,12 kroner.

Heller ikke for Navamedic er stemningen god, og aksjen er nå ned 4,74 prosent til 18,10 kroner. Gevinsten fra utskillingen av Medtech-divisjonen berget pluss for biotekselskapet i fjerde kvartal.

Vinnerne

Dagens hittil største vinner er Sandnes Sparebank, som stiger 7,35 prosent til 73,00 kroner.

Banken styrket resultatet i fjerde kvartal, og kunne rapportere et resultat før skatt på 88 millioner kroner, opp fra 70 millioner kroner i samme periode året før.

Også Greig Seafood klatrer. Aksjen er nå opp 5,11 prosent til 139,80 kroner etter at selskapet i morges meldte at de økte bunnlinjen med 150 millioner kroner i fjerde kvartal.

Kitron, Fjordkraft og Akastor styrkes også etter resultatfremleggelse.

Fjordkraft bedret bunnlinjen med 76 prosent og aksjen klatrer 4,41 prosent til 71,00 kroner.

Kitron varsler allerede nå gode resultater også i 2020 og styrkes 4,82 prosent til 11,74 kroner på Oslo Børs, mens Akastor er opp 4,18 prosent til 9,22 kroner etter solid bedring på både topp- og bunnlinje.