Nyhet sender aksje til topps – Norwegian straffes etter tallslipp

Det er fortsatt nedgang på Oslo Børs drøyt halvveis ut i torsdagens handel.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 1,2 prosent til 55,17 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,8 prosent til 50,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 56,03 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Noe av fokuset rettes ifølge TDN Direkt mot utfallet av forslagene om ytterligere produksjonskutt i Opec+, der Russland ennå ikke har tatt et standpunkt.

– Markedet har et stort overskudd å hanskes med, og EIA-rapporten gjorde ikke mye for å lette på bekymringene om en for stor tilbudsside, sier analytiker Stephen Innes Axicorp, ifølge nyhetsbyrået.

På Oslo Børs er Equinor ned 2,3 prosent til 158,80 kroner, mens DNO er ned 1,8 prosent til 8,18 kroner.

Aker BP faller 5,45 prosent til 253,20 kroner, og er torsdag notert eks utbytte på 5,45 kroner.

Prosafe avbryter fusjon

Prosafe og Floatel International har besluttet å avbryte fusjonsprosessen på grunn av finansiell usikkerhet og prosessrisiko, opplyses det i en melding.

Ifølge Prosafe er det nå usannsynlig at en fusjon mellom de to selskapene vil skje på kort sikt.

Selskapet melder også at de fortsetter diskusjoner med lånegiverne, og at de nå har mottatt samtykke fra alle om å utsette ytterligere betaling av avdrag og renter på to av selskapets fasiliteter på henholdsvis 288 og 1.300 millioner dollar til 31. mars.

Prosafe-aksjen er opp 15,4 prosent til 2,32 kroner.

Kun Merkur Market-noterte River iGaming stiger mer, med sine 24,4 prosent til 14,80 kroner.

Emisjon og resultatrush

NRC Group topper taperlisten torsdag med et fall på 23,9 prosent til 36,95 kroner. Selskapet meldte onsdag ettermiddag at de ville hente 700 millioner kroner i en emisjon til en kurs på 37,00 kroner, før det senere samme kveld ble kjent at emisjonen var i boks.

NRC la også frem sine tall for fjerde kvartal.

Interoil Exploration følger bak med et fall på 11,0 prosent til 2,90 kroner, og Axxis Geo Solutions er ned 9,9 prosent til 0,80 kroner.

Schibsted skuffer på utbytte i fjerde kvartal 2019, og har også varslet kostnadskutt. Aksjen er ned 2,6 prosent til 280,50 kroner.



Gevinsten fra utskillingen av Medtech-divisjonen berget pluss for biotekselskapet i fjerde kvartal. Navamedic er ned 5,3 prosent til 39,80 kroner.

Øystein Spetalen-dominerte Saga Tankers er ned 5,7 prosent etter publiseringen av sine tall for siste kvartal i 2019.

Norwegian

Norwegian svekker seg 5,20 prosent til 39,90 kroner torsdag.

Flyselskapet, som også har lagt frem fjerdekvartalstall, melder at veksten endelig har begynt å bremse nok. Det gir mindre inntekter, men også mindre tap.

Selv om driftsresultatet viser et underskudd på 1,9 milliarder kroner er dette en stor forbedring fra året før, da flyselskapet tapte hele 3 milliarder kroner i fjerde kvartal.