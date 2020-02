NRC krakket etter emisjon – kursrally i Prosafe etter at selskapet avbryter fusjon

En dag preget av et solid resultatrush, endte det med børsnedgang på Oslo Børs.

Hovedindeksen falt til slutt ned 0,5 prosent til 926,25 poeng.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er opp 1,0 prosent til 56,47 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,9 prosent til 51,86 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 56,03 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

På Oslo Børs falt Equinor 0,7 prosent til 161,85 kroner, mens DNO er ned 1,7 prosent til 8,15 kroner.

Aker BP er ned 4,8 prosent til 256,10 kroner, og ble torsdag notert eks utbytte på 5,45 kroner.

Prosafe avbryter fusjon

Prosafe og Floatel International har besluttet å avbryte fusjonsprosessen på grunn av finansiell usikkerhet og prosessrisiko, meldte selskapene torsdag.

Ifølge Prosafe er det nå usannsynlig at en fusjon mellom de to selskapene vil skje på kort sikt.

Prosafe-aksjen figurerte høyt oppe på vinnerlisten hele torsdag, og steg til slutt 11,3 prosent til 2,23 kroner.

Selskapet meldte også at de fortsetter diskusjoner med lånegiverne, og at de nå har mottatt samtykke fra alle om å utsette ytterligere betaling av avdrag og renter på to av selskapets fasiliteter på henholdsvis 288 og 1.300 millioner dollar til 31. mars.

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-duoen River iGaming og Lifecare. Aksjene steg 33,6 og 16,6 prosent til 15,90 og 3,38 kroner.

Carasent, som la frem tall onsdag, hoppet 14,2 prosent.

Emisjon og resultatrush

NRC Group topper taperlisten torsdag med et fall på 23,8 prosent til 37 kroner.

Selskapet meldte onsdag ettermiddag at de ville hente 700 millioner kroner i en emisjon til en kurs på 37,00 kroner, før det senere samme kveld ble kjent at emisjonen var i boks.

NRC la også frem sine tall for fjerde kvartal.

Axxis Geo Solutions falt 0,2 prosent til 0,80 kroner, mens Techstep svekket seg 8,5 prosent til 3,0 kroner.

Norwegian

Norwegian falt tilbake 4,6 prosent til 40,15 kroner torsdag.

Flyselskapet, som også har lagt frem fjerdekvartalstall, meldte at veksten endelig har begynt å bremse nok. Det gir mindre inntekter, men også mindre tap.

Selv om driftsresultatet viser et underskudd på 1,9 milliarder kroner er dette en stor forbedring fra året før, da flyselskapet tapte hele 3 milliarder kroner i fjerde kvartal.