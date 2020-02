Relativt på stedet hvil på Wall Street

Aksjemarkedet i USA falt bredt fra start, men har siden snudd.

Økning i antall nye tilfeller

Alle de ledende indeksene åpnet markant ned torsdag etter at Kina kunne rapportere om 15.152 nye tilfeller av smitte, og 254 nye dødsfall fra coronaviruset. Ifølge kinesiske myndigheter har antall døde økt til 1.367, mens antall smittede snart har passert 60.000.

-Mens Kina og reiserelaterte selskaper er sårbare, forblir aksjemarkedet i USA sterkt så lenge de økonomiske ringvirkningene forblir moderate. Det sa Alec Young, sjef for globale markeder hos FTSE Russel ifølge CNBC.

Videre uttalte Young at dersom brannmuren faller, ja da vil volatiliteten begynne å herje også ved Wall Street.

Wall Street takler corona bra

Wall Street har under coronaviruset klart seg svært godt sammenlignet med tidligere virusepidemier. Under SARS-utbruddet på tidlig 2000-tallet falt S&P 500 nesten 13 prosent, mens indeksen falt nesten seks prosent under ebola-utbruddet i 2014. Så langt er indeksen opp siden utbruddet.

Frykt for underdrivelse fra kinesiske myndigheter

Noen er bekymret for at Kina underdriver antall rapporterte tilfeller av viruset. En senior fra Trump-administrasjonen uttalte til CNBC at vedkommende ikke har høy tiltro til Kinas rapportering av antall tilfeller. Videre er det også urovekkende at Kina fortsetter å avstå fra amerikansk hjelp.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,42 prosent til 29.425,90. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 11 av selskapene i grønt torsdag. Dagens vinner ble Walmart med en oppgang på 1,37 prosent. Bankkjempene JP Morgan og Goldman Sachs falt minimalt i torsdagens handel, ned henholdsvis 0,01 og 0,13 prosent.

Videre endte teknologiselskapene Apple og Microsoft i likhet med bankaksjene også ned, henholdsvis 0,71 og 0,54 prosent. Flyprodusenten Boeing falt også litt, ned 0,74 prosent. Dagens suverene taper ble teknologiselskapet Cisco etter at selskapet tidligere rapporterte tall for fjerde kvartal under forventning. Det sendte aksjen ned hele 5,23 prosent.

S&P 500 endte ned 0,16 prosent til 3.374,00.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 9.711,97, ned 0,14 prosent.

Tesla ga litt gass torsdag og endte opp 4,78 prosent. Facebook endte opp 1,13 prosent, mens Amazon på sin side endte ned 0,47 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 3,86 prosent til 14,28.

Oljeprisen stiger for tredje dag på rad, og er dermed på vei mot sin beste uke siden desember. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 56,60 og 51,63 dollar. Opp henholdsvis 1,45 og 0,90 prosent.

Gullprisen endte opp 0,46 prosent, dermed koster en unse gull 1.578,80 dollar.

Tremånedersrenten steg 0,2 basispunkter til 1,556 prosent.

Renten på 2-åringen forholdt seg uendret på 1,444 prosent.

10-åringen falt 1,2 basispunkter til 1,614 prosent.

30-åringen falt 2,4 basispunkter til 2,068 prosent.