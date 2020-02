Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen fredag.

Etter 40 minutters handel står hovedindeksen i 928,37, opp 0,23 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 571 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,20 prosent til 56,45 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,25 prosent til 51,79 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 56,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor faller 0,03 prosent til 161,45 kroner, mens Aker BP er opp 0,66 prosent til 257,80 kroner.

Til værs

REC fyker fredag morgen opp 14,25 prosent til 4,52 kroner, og er foreløpig dagens nest mest omsatte aksje på Oslo Børs.

Selskapet la fredag morgen frem sin rapport for fjerde kvartal, som viste et underskudd på 45,5 millioner kroner. REC-sjef Tore Torvund meldte imidlertid også at selskapet er fornøyde med at handelsavtalen mellom USA og Kina inkluderer polysilicon for solceller, og at selskapet nå vurderer å starte opp driften i Moses Lake.

Et annet Kjell Inge Røkke-selskap, Aker , meldte i morges om utbyttefest. Aksjen er ned 0,19 prosent til 5,13 kroner.

Selskapets nettoverdier (net asset value - NAV) var ved utgangen av fjerde kvartal 2019 på 50 milliarder kroner, opp fra 41,7 milliarder ett år tidligere, og styret foreslår nå et utbytte for 2019 på 23,50 kroner per aksje.

Ice Group klatrer 10,86 prosent til 19,90 kroner etter sin kvartalsrapport. Selskapet økte omsetningen fra 432 til 498 millioner i fjerde kvartal, og har nå en markedsandel for smarttelefoner på 10 prosent i Norge.

Gaming Innovation Group stiger 4,31 prosent til 6,78 kroner, etter at de fredag morgen kunne melde at de har inngått en avtale med Betsson om salg av eiendeler i B2C. Prislappen er på drøyt 311 millioner kroner.

I rødt

Dagens definitivt største taper er Endúr (tidligere Bergen Group), som svekkes 26,28 prosent til 0,82 kroner.

Selskapet meldte i morges at datterselskapet Endúr Energy Solutions er konkurs . De hadde alene et bokført tap på 15 millioner kroner i fjerde kvartal, noe som også preget Endúr-tallene som ble lagt frem fredag.

PoLight faller 6,78 prosent til 82,50 kroner etter å ha levert tall for fjerde kvartal. Selskapet økte inntektene, men resultatet endte på minus 16,1 millioner.

Sbanken er ned 5,39 prosent til 66,70 kroner. Engangseffekter for nedskriving av immaterielle eiendeler, salg av en portefølje av misligholdte lån og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen, påvirket i fjerde kvartal resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner.