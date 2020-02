Elleve aksjer i all-time high på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte 0,32 prosent opp til 929,24 poeng. Det ble omsatt aksjer for drøyt 4,26 milliarder kroner.

Olje

Brentoljen var ved børsens stengetid opp 1,54 prosent til 57,21 dollar pr. fat, mens WTI-oljen steg 1,16 prosent til 52,26 dollar fatet.

Equinor endte dagen 0,43 prosent ned til 160,80 kroner. Aker BP gikk opp 0,31 prosent til 256,90 kroner.

Elleve bestenoteringer

En rekke aksjer nådde ny bestenotering på Oslo Børs noen gang fredag. Det gjaldt:

Bouvet , opp 5 prosent til 420 kroner

, opp 5 prosent til 420 kroner Carasent , opp 4,14 prosent til 15,10 kroner

, opp 4,14 prosent til 15,10 kroner Fjordkraft , opp 4,22 prosent til 76,50 kroner

, opp 4,22 prosent til 76,50 kroner Gjensidige Forsikring , opp 0,63 prosent til 207,50 kroner

, opp 0,63 prosent til 207,50 kroner NTS , opp 7,30 prosent til 73,50 kroner

, opp 7,30 prosent til 73,50 kroner Sats , opp 0,75 prosent til 26,90 kroner

, opp 0,75 prosent til 26,90 kroner SpareBank1 Nordvest , opp 1,69 prosent til 120 kroner

, opp 1,69 prosent til 120 kroner SpareBank1 Østfold Akershus , opp 0,77 prosent til 262 kroner

, opp 0,77 prosent til 262 kroner SpareBank 1 Østlandet , opp 1,84 prosent til 99,60 kroner

, opp 1,84 prosent til 99,60 kroner Scatec Solar , opp 0,58 prosent til 174 kroner

, opp 0,58 prosent til 174 kroner Totens Sparebank, opp 2,10 prosent til 146 kroner Photocure-aksjen stiger kraftig etter nyhet

Photocure-rally

Biotekselskapet Photocure har fått patent i USA som dekker bruk av Hexvix som neoadjuvant terapi i behandling av blærekreft hos pasienter med planlagt cystektomi, fremgikk det i en børsmelding fredag.

Patenten gjelder frem til desember 2036. Aksjen spratt opp 16,67 prosent til 112 kroner under høy omsetning.

Øverst på vinnerlisten havnet Induct, opp 17,89 prosent til 4,48 kroner. Blant de mest omsatte aksjene klatret Mowi 2,37 prosent til 224,40 kroner, mens Nel gikk opp 2,37 prosent til 11,65 kroner.

Seismikk-smell

Magseis Fairfield endte nederst på taperlisten fredag. Aksjen falt 19,80 prosent til 3,20 kroner, hvilket er all-time low.

Magseis Fairfield meldte torsdag om et underskudd på 46 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, mot et tap på 2,0 millioner dollar i samme periode året før. Selskapet varsler også at det vil gjøre en rettet emisjon.

Også Endúr fikk en blodrød dag, ned 14,08 prosent til 0,96 kroner. Selskapet varslet at en datter hadde gått konkurs, og rapporterte også om dårlig kvartalstall selv.

Av de mest omsatte aksjene falt Storebrand 1,20 prosent til 69,16 kroner.