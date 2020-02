Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 933,33, opp 0,44 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 420 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,02 prosent til 57,31 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,19 prosent til 52,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 57,21 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokuset er stadig rettet mot hvilken påvirkning coronaviruset vil ha for oljeetterspørselen.

– Oljeprisene fortsetter å bevege seg frem og tilbake av nyheter rundt Covid-19 (coronaviruset) og mulighetene for at Opec+ blir enig om et produksjonskutt for å balansere nedbremsingen i etterspørselen, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Analytikere i Capital Economics trekker ifølge nyhetsbyrået frem at mye av fokuset den kommende uken vil rettes mot PMI-tall for februar, spesielt de fra Asia, og mener de vil gi en tidlig indikasjon på hvor betydelig viruset påvirker de globale leverandørkjedene.

«Vi forventer at dataene vil være svake, men hvis de er bedre enn ventet så kan de industrielle råvareprisene se ytterligere oppside», skriver Capital Economics i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 0,40 prosent til 161,45 kroner, mens Aker BP er ned 0,19 prosent til 256,40 kroner. DNO styrkes 1,21 prosent til 8,20 kroner.

Øker beholdningen

Kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen har, gjennom selskapet Tycoon Industrier, i vinter kjøpt og solgt aksjer litt om hverandre i Photocure . Nå har han igjen økt beholdningen, og er nå selskapets tiende største investor med 275.000 aksjer.

Photocure klatrer mandag morgen 6,07 prosent til 118,80 kroner på høyt volum.

Biotekselskapet steg også fredag kraftig. Selskapet kunne da melde at de har fått et patent i USA, og aksjen spratt opp 16,67 prosent.

Magseis Fairfield har signert en ny avtale om levering av noder, og aksjen klatrer 3,44 prosent til 3,10 kroner. Aksjen endte fredag ned hele 19,80 prosent til 3,20 kroner, som var ny all-time low.

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling har sikret seg ny finansieringsordning for Tivar-riggen, som er planlagt levert fra verftet i juli. Det betyr at selskapets nåværende finansiering på 50 millioner dollar økes til 100 millioner dollar. Aksjen er opp 1,41 prosent til 38,50 kroner.

Dagens foreløpig største vinner er Nordic Mining, som klatrer 12,80 prosent til 2,82 kroner, mens Havyard Group følger bak med en oppgang på 9,96 prosent til 2,98 kroner.

I rødt

Element troner foreløpig øverst på dagens taperliste med et børsfall på 13,91 prosent til 3,70 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er det relativt lite rødt. Norwegian er ned 0,66 prosent til 39,10 kroner, mens Orkla faller 0,47 prosent til 88,08 kroner. Telenor svekkes 0,06 prosent til 16,10 kroner.