Bredt børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 1,50 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,25 prosent, og CSI 300 er ned 0,74 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 1,45 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 1,50 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,16 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,54 prosent.

Apple-guiding

Apple uttalte mandag at selskapet på grunn av coronaviruset ikke kommer til å være i stand til å levere som guidet i første kvartal.

Tech-giganten har tidligere uttalt at de forventet inntekter på 63 til 67 milliarder dollar i første kvartal, og har foreløpig ikke kommet ut med ny guiding for kvartalet.

Apple opererte i guidingen med et bredere intervall enn ved tidligere anledninger som følge av usikkerheten rundt coronaviruset.

«Denne uventede nyheten bekrefter den verste frykten om at virusutbruddet dramatisk har påvirket iPhone-leveranser fra Kina/Foxconn, som vil få ringvirkninger over hele verden», skriver analytikere i Wedbush Securities, Daniel Ives og Strecker Backe, i en rapport, ifølge CNBC.

«Selv om denne nyheten er en tøff pille å svelge for oksene, er Apple fortsatt et selskap som er betydelig utsatt for virusproblemet gitt deres enorme tilbud- og etterspørselstentakler i hele Kina», påpeker de.

Flere døde

Kinesiske myndigheter melder tirsdag morgen at antall døde av coronaviruset nå har bikket 1.800 personer, etter 93 nye dødsfall i Hubei-provinsen det siste døgnet.

Det meldes også om 1.807 nye smittede, noe som er en nedgang sammenlignet med mandag.

Ifølge NTB tyder en ny analyse foretatt av Verdens helseorganisasjon (WHO) på at spredningen av covid-19-viruset kan være i ferd med å bremse opp, men de påpeker samtidig at det er for tidlig å si om nedgangen fortsetter.