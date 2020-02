Tesla-hopp på blandet Wall Street

Empire Manufacturing-indeksen var 12,9 i februar, viste tall fra New York Federal Reserve. Det var ifølge Direkt Makro ventet en indeks på 5,0.

Empire Manufacturing er hver måned den første regionale undersøkelsen om forventningene hos amerikanske innkjøpssjefer.

Rundt 2.000 har dødd av coronaviruset, mens over 72.000 har blitt smittet i Kina. Det har også blitt påvist dødsfall i Taiwan, Filippinene, Japan og Frankrike etter viruset.

I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige og Egypt. WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,56 prosent til 29.232,2 og er med det opp 2,4 prosent i år.

Seks av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Walmart var dagens vinner med en oppgang på 1,5 prosent til 119,6 dollar per aksje.

Oppgangen kom etter at selskap kom med kvartalstall. Resultatet per aksje kom inn på 1,38 dollar, mot Zacks sine estimater på 1,43 dollar. I tillegg skuffet inntektene som endte på 141,7 milliarder dollar, mot estimatene på 142,5 milliarder dollar.

Dow Inc. toppet taperlisten med et fall på 1,9 prosent.

Kjente selskaper som Boeing og Nike falt henholdsvis 0,5 og 1,5 prosent.

S&P 500 endte ned 0,29 prosent til 3.370,3. Det vil si at indeksen har steget 4,3 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble IT-selskapet Leidos Holdings som hoppet 9,2 prosent. Oppgangen kom etter at selskapet kom med kvartalstall som viste et resultat på 1,26 dollar per aksje og inntekter på tre milliarder dollar.

På motsatt side var Vulcan Materials øverst på taperlisten etter et fall på 6,6 prosent.

Uber-hopp etter kvartalstall

Teknologitunge Nasdaq Composite steg marginale 0,02 prosent til 9.732,7. Indeksen har dermed steget 8,5 prosent siden nyttår.

Facebook steg 1,7 prosent, mens Apple stengte ned 1,8 prosent og Amazon klatret én prosent.

Netflix var opp 1,9 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,1 prosent.

Sent i mandag kveld kom det rapporter om at Apple ikke vil nå guidingen på inntektene i første kvartal, som følge av coronaviruset og lavere etterspørsel i Kina.

– Dersom Apple-aksjen hadde vært handlet billig, så hadde det ikke hatt så mye å si, men når de handles på rekordhøye nivåer, så er det selvfølgelig en rekke investorer som blir fristet til å selge, forklarer sjefsstrateg Norihiro Fujito i Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, ifølge TDN Direkt.

Inne på vinnerlisten var også Tesla, som steg 7,3 prosent til 858,4 dollar.

Aksjen stengte 4. februar i ny all-time high på 887,1 dollar, men falt tungt dagen etter. Siden 4. februar har aksjen steget jevnt og trutt, mens den satt ordentlig fart tirsdag. De siste tre månedene har Tesla-aksjen steget utrolige 145,3 prosent, mens den er opp 178,8 prosent det siste året.

Dagens vinner ble Bellerophon Therapeutics med en oppgang på 168,4 prosent.

Høyest på taperlisten var TKK Symphony Acquisition, som stupte 31 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 7,8 prosent til 14,8.

Gullprisen var opp 1,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.605,9 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp omtrent 0,2 prosent etter at markedet venter på en beslutning fra Russland om de er med på produksjonskutt eller ikke.

3-måneders falt 0,3 basispunkter til 1,577 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1,2 basispunkter til 1,412 prosent.

10-års renten falt 3,1 basispunkter til 1,558 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 3,1 basispunkter til 2,011 prosent.